Zonas de Honduras que no tendrán energía eléctrica este sábado 11 de enero   

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Varias colonias, aldeas y barrios no tendrán energía eléctrica este sábado 11 de enero debido a los cortes programados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

Aquí el listado completo de los cortes de energía:

De 8:00 AM a 4:00 PM en Cortés

Los Ángeles

La Sábana

Satélte I, II, III, IV y V

Júpiter

San Jorge de Sula

San Carlos de Sula

San José de Sula

Saturno

Colonia Villeda Morales

El Edén

Sandoval Sorto

El Sauce

Perpetuo Socorro

Reparto Lempira

Instituto José Trinidad Reyes

Ministerio La Cosecha

Sede Club Marathón

Estadio Yankel Rosenthal

Hermosa Providencia

Santa Rosa

San Pedro

Centroamérica

San Roberto de Sula

Louisiana

Costa Verde

Villa Ernestina

Sede Club Real España

Odilón Ayestas

Universal

El Limonar

Carmen Inva

Villas del Carmen

Reparto del Carmen

Nueva Esperanza

Residencial Florida I y II

Hospital de ojo

Zonas aledañas



De 7:00 AM a 1:00 PM en Cortés

Panting

Suyapa

Providencia I y II

San Antonio I y II

Las Acacias

San Isidro

10 y 15 de Septiembre

Ebenezer

Villa Rica

Santa Ana

Montebello

Los Laureles

Los Tamarindos

Los Mangles

Gran Central Metropolitano

Café Continental

Oficina de Recursos Naturales

Sogimex

La Puerta I y II

Aldea La Cumbre

Cadeca

Helipuerto

Chamelecón

Villas San Juan

Sabillón Cruz

Fe y Esperanza

Los Zorzales

San José

San Jorge

Morales I, II, III y IV

Palmira

Aldea Chotepe

San Juan

Plan Maestro de aguas

Terencio Sierra

Los Ángeles

España

La Bolsa

Luz de Esperanza

Santa Bárbara

14 de Julio

La Montañita

Brisas de Canadá

Nena Hernández

Casetas de peaje Sur

Lempira

La Ceibita



De 8:00 a 9:00 AM en Cortés

Prado Alto

Parado

Hernández

Paz Barahona Oeste

Barrio Paz Barahona Sur

Lovable Honduras

Embotelladora de Sula

Barrio El Centro

Barrio Lempira

El Benque

Mercado 7 calle

Mercado Central

Hondutel Centro

Hospital Leonardo Martínez

Hospital Materno Infantil

