A fin de enero Honduras recibirá solicitantes de asilo en EEUU ¿De qué nacionalidades son?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- A finales de enero e inicios de febrero, Honduras recibirá los primeros grupos de migrantes extranjeros de diferentes nacionalidades como parte del acuerdo migratorio de asilo firmado con Estados Unidos.



La noticia la adelantó esta semana a The Associated Press la defensora de derechos humanos Itsmania Platero y fue confirmada en las pasadas horas a medios locales por el canciller de Honduras, Lisandro Rosales.



El funcionario dijo que los extranjeros que serían enviados por Estados Unidos a Honduras serían en su mayoría de México, El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Brasil, aunque Platero dijo que también habría cubanos y haitianos. Agregó que en el primer vuelo, que podría arribar en las semanas siguientes, no llegarían más de diez personas.



Los migrantes, que se encuentran en la frontera sur de Estados Unidos, llegarían a Honduras para realizar y esperar la resolución a su solicitud de asilo en ese país.



"La implementación y la reglamentación es justamente lo que se logró trabajar con los equipos técnicos y para lo que estuvo presente el secretario interino de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Chad F. Wolf", ahondó Rosales al medio local Radio Cadena Voces.



Wolf se reunió el jueves con el presidente hondureño Juan Orlando Hernández para finalizar el acuerdo y comenzar a implementarlo.



“Para crear una capacidad de asilo en Honduras de manera tersa y eficiente, planeamos implementar en fases, lo que nos permitiría extender el programa gradualmente mientras trabajamos en las circunstancias operacionales y dudas a menor escala, asegurándonos de que el sistema de asilo de Honduras no quede rebasado”, dijo Wolf durante su visita al país centroamericano.



Comenzando con Guatemala en julio pasado, Washington ha firmado acuerdos bilaterales con gobiernos del llamado “Triángulo Norte” — Guatemala, Honduras y El Salvador — que le permiten enviar a solicitantes de asilo de terceros países.



En noviembre, Estados Unidos empezó a enviar a hondureños y salvadoreños a Guatemala como parte del acuerdo y con el argumento de que los migrantes debían solicitar asilo en el primer país seguro al que ingresaran.



Esta semana Washington confirmó sus planes de comenzar a enviar a solicitantes de asilo mexicanos a Guatemala. El presidente guatemalteco saliente, Jimmy Morales, negó el miércoles que su gobierno haya accedido a recibir a migrantes mexicanos.



Los detractores han señalado que estos son tres de los países más peligrosos del mundo y han sido el punto de origen de la mayoría de los cientos de miles de migrantes que han llegado a la frontera con Estados Unidos en los últimos años.



Tan solo el año pasado, Honduras recibió a 109.185 de sus ciudadanos que fueron deportados por Estados Unidos, según datos del gobierno.



Graco Pérez, analista migratorio, dijo que Honduras no está preparado para recibir a solicitantes de asilo extranjeros.



“Los hondureños que son retornados buscarán la forma de instalarse en su territorio, pero en el caso de los extranjeros el país se comprometió a brindarles las oportunidades de salud, seguridad, educación y empleo para que permanezcan en el país de una forma digna, pero a través del gobierno no se ha hecho ningún anuncio que se crearon esas condiciones”, enfatizó.