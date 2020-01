VIDEO: Momento en que misil impacta con avión ucraniano en Teherán  

TEHERÁN, IRÁN.-Un video, que dura apenas 19 segundos, captó el momento en que uno de los misiles lanzados por Irán impactó contra el avión ucraniano el pasado martes 7 de enero en cerca de Teherán y que dejó 176 muertos.



El medio estadounidense The New York Times confirmó la veracidad del video y asegura que el avión no explotó en el lugar sino que intentó volver al aeropuerto.



Inicialmente, las autoridades iraníes aseguraron que el siniestro, en el que no hubieron sobrevivientes, había sido producto de una falla mecánica, sin embargo, representantes de la comunidad internacional comenzaron a esbozar otras teorías, entre las que se encuentra el impacto de un misil.

El incidente ocurrió apenas unas horas después de que Irán lanzó un ataque balístico en contra de bases militares iraquíes en las que había tropas estadounidenses estacionadas como parte de una confrontación con Washington debido al ataque de un dron estadounidense que abatió a un general de la Guardia Revolucionaria de Irán.



El primer ministro de Canadá Justin Trudeau, cuyo país perdió al menos a 63 ciudadanos en el incidente, dijo el jueves en conferencia de prensa desde Toronto que “tenemos inteligencia de varias fuentes, incluyendo de nuestros aliados y propia. La evidencia indica que el avión fue derribado por un misil iraní tierra-aire”.

