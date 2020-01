EEH cierra tercer año de operación con un alza en las pérdidas

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El primer objetivo del contrato de operación del sistema de distribución de la ENEE es reducir las pérdidas.



No obstante, la Empresa Energía Honduras (EEH), quien realiza esa labor desde agosto de 2016, ha cerrado el tercer año de vigencia del contrato con un aumento en las pérdidas.

El contrato de siete años de vigencia contempla bajar las pérdidas de distribución en 17%, partiendo de una línea base de 31.95%.



Durante los tres primeros años se acordó entre el gobierno de Honduras y EEH los mayores avances: bajar las pérdidas en 4% en el primero y 3% en el segundo y tercer año.



Para el cuarto año se acordó 3%, para el quinto 2% y 1% para el sexto y séptimo. La meta para 2023 era reducir las pérdidas a 14.95%.

Los resultados

El trigésimo cuarto informe de la canadiense Manitoba Hydro International (MHI) indica que solo el primer año -del 1 de diciembre de 2016 al 30 de noviembre de 2017- se cumplió la meta de 4%, logrando bajarlas en 4.06%.



No obstante, las metas del segundo y tercer año del contrato, que eran de 3% anual cada una, no fueron alcanzadas por el consorcio honduro-colombiano EEH.



A noviembre de 2018 las pérdidas fueron de 28.25%, mayor que las 24.95% programadas en el contrato. Para noviembre de 2019 la meta era de 21.95% y las pérdidas cerraron en 30.01%.



Según el análisis de Manitoba Hydro International, “entre el 1 de diciembre 2016 y el 30 de noviembre de 2019 (en tres años) la pérdida remanente del sistema de distribución disminuyó en 1.94%”.



Agrega que entre el 1 de diciembre 2017 y el 30 de noviembre de 2019 (últimos dos años) la pérdida remanente se incrementó en 2.12%; y entre 1 de diciembre 2018 y el 30 de noviembre de 2019 (último año) se incrementó en 2.01%.



En valores nominales, el reporte mensual de MHI revela que la energía que entró al sistema de distribución de diciembre de 2018 a noviembre de 2019 fue de 9,070.1 gigavatios hora.



No obstante, las ventas totales de energía sumaron 6,347.8 gigavatios hora y las pérdidas alcanzaron 2,722.3 GWh, equivalente a 30.01%.



Los ejecutivos de EEH sostienen que la reducción de pérdidas ha sido mayor, pero que se requiere trabajar en la consolidación de cifras.



Sin embargo, el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, y funcionarios de la ENEE han venido anunciando que se trabaja en la revisión y cancelación del contrato con Energía Honduras por el incumplimiento de bajar las pérdidas.