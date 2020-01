Justin Bieber revela que contrajo la enfermedad de Lyme

MONTREAL, CANADÁ. - La estrella del pop Justin Bieber anunció el miércoles que tiene la enfermedad de Lyme.



En un mensaje en Instagram, Bieber dijo que abordará en un documental en YouTube su lucha contra la enfermedad, que se contrae a través de una picadura de garrapata.



"Han sido un par de años difíciles para conseguir el tratamiento correcto que ayude a tratar esta enfermedad hasta ahora incurable y voy a estar de regreso y mejor que nunca", escribió junto a la publicación.

Bieber apuntó a los críticos que, según él, han estado comentando injustamente sobre su físico, diciendo que parecía que estaba "drogado con metanfetaminas".



"No se dieron cuenta de que recientemente me han diagnosticado la enfermedad de Lyme, no sólo eso, sino que tuve un grave caso de mononucleosis crónica que afectó mi piel, función cerebral, energía y la salud en general".



La foto de la publicación de Bieber muestra un artículo de TMZ que informa que el documental de YouTube está programado para su lanzamiento el 27 de enero.



"Puedes saber todo lo que he estado batallando y ¡superando!", escribió en Instagram.



Según TMZ, el cantante pasó la mayor parte del año sufriendo pero sin ser diagnosticado, hasta que los médicos descubrieron el problema.



La publicación incluye imágenes que dijo fueron tomados en septiembre, en donde Bieber parece tener un medicamento intravenoso.



En la misma red social, Bieber agradeció a sus fans por apoyarlo con su nueva canción "Yummy", publicada esta semana.



El canadiense pareció decir que está mejor, al postear un meme de una niña bailando con un pie de foto que dice: "pero ahora así es como me siento".



Bieber fue descubierto por los buscadores de talentos cuando era un adolescente después de publicar videos de sí mismo cantando en YouTube y rápidamente se disparó al estrellato. Desde entonces ha ganado varios premios MTV, premios Billboard Music y un Grammy, entre otros.



En marzo, Bieber anunció que se tomaría un tiempo libre de la música para centrarse en su familia y su salud, y luego en septiembre, el artista se casó con la modelo estadounidense Hailey Baldwin.



Ahora tiene un nuevo álbum y una gira que comenzará pronto, según TMZ.



La enfermedad de Lyme se transmite a los humanos a través de garrapatas infectadas, de acuerdo con el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos.



Los síntomas pueden incluir fiebre, fatiga, dolor de cabeza, dolores en las articulaciones y una erupción en forma de "ojo de buey" que ocurre en el 70 u 80% de las infecciones.



La mayoría de las personas que son tratadas con antibióticos se recuperan completamente de forma temprana, aunque la infección puede llegar a ser grave o prolongarse en algunos casos.

