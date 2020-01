EEUU "restauró cierto nivel de disuasión" contra Irán, dice jefe del Pentágono

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS. - El secretario de Defensa Mark Esper aseguró este miércoles que Estados Unidos ha "restaurado cierto nivel de disuasión" sobre Irán luego del ataque del 3 de enero en el que mató al general iraní Qasem Soleimani en Bagdad.



"Con nuestros ataques contra KH a fines de diciembre y luego nuestras acciones con respecto a Soleimani, creo que hemos restaurado cierto nivel de disuasión con ellos", dijo Esper a periodistas, al referirse a Kataeb Hezbollah, un grupo armado iraquí respaldado por Irán. "Pero ya veremos. El tiempo dirá", agregó.





Irán asegura ante la ONU "pleno respeto" por soberanía de Irak

Irán aseguró este miércoles en una carta a la ONU su "pleno respeto" por la soberanía y la integridad territorial de Irak, después de que Teherán disparara 22 misiles el día anterior en bases iraquíes que albergan a soldados estadounidenses.



Los disparos le valieron a Irán la citación de su embajador en Bagdad.



En una carta al Secretario General de Naciones Unidas y al Consejo de Seguridad, el embajador de Irán ante la organización, Majid Takht Ravanchi, subraya que su país tiene "pleno respeto por la independencia, la soberanía, la unidad y la integridad territorial de la República de Irak".



"La operación fue precisa y apuntó a objetivos militares para no causar daños colaterales a civiles e instalaciones civiles en el área", agregó el diplomático iraní en esta misiva difundida por la misión de su país.



Irán se compromete a "mantener la paz y la seguridad internacionales y a enfatizar que no busca la escalada o la guerra", dijo Ravanchi.



El Ministerio de Relaciones Exteriores iraquí dijo en un comunicado que "Irak es un país independiente (...) y no permitiremos que se convierta en un campo de batalla".



Bagdad ya había convocado al embajador estadounidense hace unos días por el asesinato del general iraní Qasem Soleimani y un teniente iraquí en un ataque en Irak.