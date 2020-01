Olimpia se juega su pase a la final de la Copa Premier esta noche ante Alianza

SAN SALVADOR, EL SALVADOR.- Olimpia y Alianza definirán esta noche a partir de las 7:30 PM el rival de Real España en la final de la Copa Premier centroamericana, un torneo amistoso que inició en julio de 2019 y que finalizará en enero de 2020.



Con el 1-0 a favor de la ida (gol de Eddie Hernández, que ya no está en el club) el Albo reconoció en las últimas horas de la tarde de ayer el Estadio Las Delicias, un pequeño recinto para 10 mil personas de campo sintético y en donde no estará permitido el ingreso de la Ultra Fiel, tras el anuncio que hiciera el presidente del Paquidermo, Lisandro Pohl.



Sobre el pasto artificial le preguntaron al timonel de los Leones Pedro Troglio y esto respondió: “No estamos acostumbrados, pero si me preguntas es el mejor césped sintético que he visto”.



Finalmente Jerry Bengtson dejó claro que confiarse por el gane de la ida es la última opción que tienen los Leones: “Debemos saber manejar los tiempos, ellos son fuertes y tienen una linda afición.

