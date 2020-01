El duro castigo que le espera a Henry Figueroa

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Henry Figueroa no puede salir del ojo del huracán y si en su país fuentes oficiales aseguran que nunca ha pedido recibir un cuidado especial por amenazas a su vida, en Costa Rica salió una figura administrativa que podría acabar con su carrera deportiva...



El martes siguió siendo un día movido en la agenda del seleccionado nacional y exjugador de la Liga Deportiva Alajuelense; el director de comunicación estratégica de la Policía Nacional, Jaír Meza, confirmó que Henry Figueroa “legalmente nunca denunció ante la Policía que había recibido amenazas a muerte (como él mismo contó en varias entrevistas)... en la Dirección Policial de Investigaciones no hay nada por escrito, no tenemos conocimiento de algún tipo de denuncia interpuesta”.



Lo que sí hizo el lunes el exdefensa de Motagua es denunciar el intento de homicidio del pasado domingo 5 de enero a las 9:20 de la noche en Las Uvas de Tegucigalpa, evento del que todavía existen pocas informaciones exactas.

“Tenemos una cierta información pero todo se maneja con reserva. Tampoco hay detenidos”, aseguró Jaír Meza; “los funcionarios que llevan el caso están en comunicación constante con Henry Figueroa, que ha proporcionado toda la información pertinente a los entes de seguridad. Igualmente se está verificando si hay cámaras en ese sector. El caso se está investigando de manera muy profesional”, explicó Meza.

Se le viene el mundo...

Pero mientras Henry Figueroa descansa en su casa en Tegucigalpa, en San José el abogado Pedro Beirute (presidente de la Comisión Disciplinaria de la Fedefútbol) analiza el caso del futbolista que se negó a ir a una prueba antidopaje el pasado 8 de diciembre de 2019.



De inmediato salta a luz un nombre que podría ser clave en el caso: dopaje administrativo. “La negativa o resistencia a una toma de muestras o manipulación o intento de manipular cualquier parte del control de dopaje acarreará una suspensión de cuatro años”, dice el reglamento antidopaje de la FIFA al que se aferra la Comisión Disciplinaria de la Fedefútbol que preside Eduardo Alfaro.



El jugador argumentó la muerte de un familiar para no acudir a la clínica y el equipo manudo le dio dos días de permiso para viajar a Honduras... Henry Figueroa regresó una semana después y declaró que todo fue un mal entendido. La Liga Alajuelense lo rajó...

