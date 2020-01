Seleccionador de EEUU confía en entrenar alguna vez en Qatar

BRADENTON, ESTADOS UNIDOS.- Pese a la cancelación de un campamento de prácticas en Qatar, que debía comenzar esta semana, el seleccionador estadounidense Gregg Berhalter se mostró optimista de que su equipo pueda entrenar en algún momento dentro del país que será anfitrión del Mundial de 2022.



La selección tenía previsto entrenar en la Academia Aspire del 5 al 25 de enero, pero la federación estadounidense de fútbol decidió cancelar el viaje el viernes. Un día antes, un ataque militar estadounidense mató a un comandante iraní.

En vez de viajar, los jugadores _quienes militan principalmente en clubes de la MLS_, se presentaron en la Academia IMG en Bradenton, donde el equipo entrenó por dos horas el martes.



"Ocurren algunas cosas que se salen de nuestro control", dijo Berhalter después de la práctica. "Con la turbulencia actual en aquella región, quisimos mudarnos de sede".



En otras ocasiones, la selección estadounidense había organizado concentraciones en el extranjero, incluida una antes del Mundial de 2014 en Brasil.



"Hay allá una gran sede, una gran instalación de entrenamiento", comentó Berhalter en referencia a Qatar. "Hay probablemente 10 clubes europeos allá en este momento. Así que pienso que tendremos la oportunidad de volver".

"Cuando se analizan las Copas del Mundo en las que hemos jugado, generalmente vamos antes a las sedes y hacemos que los chicos se acostumbren al ambiente", añadió Berhalter. "Pensamos que es una gran herramienta para que los chicos se acostumbren al ambiente, que es tan distinto allá".



Berhalter dijo esta semana a su equipo que debe sobreponerse a lo inesperado.

"Hablamos todo el tiempo acerca de lidiar con la adversidad, y ésta es simplemente una oportunidad", dijo el defensa Walker Zimmerman. "Nuestro calendario se alteró. Ahora estamos acá y nos encontramos emocionados".



Ningún jugador había llegado a Qatar cuando se tomó la decisión de cancelar el campamento. Tres miembros del personal de la selección sí estaban ya en el país del Medio Oriente: el director administrativo Tom King, el administrador de selecciones Sam Zapatka y el jefe de utilería Kyle Robertson.



Zapatka y Robertson permanecieron en Qatar apenas 16 horas.

Estados Unidos se prepara para disputar la semifinal de la Liga de Naciones de la CONCACAF ante Honduras en junio. Las eliminatorias mundialistas comienzan en septiembre.



"Las cosas cambian muy rápidamente", indicó el delantero Jordan Morris. "No tenemos control sobre eso, así que sólo lidiamos con la situación. Llegamos acá y estamos listos para un año realmente importante. Pienso que todos están listos para el comienzo de 2020".



Estados Unidos no logró clasificarse al Mundial de 2018. Con ello, se cortó una racha de siete apariciones seguidas en el máximo certamen del fútbol.



Berhalter fue contratado en diciembre de 2018. Ha guiado el equipo a 11 triunfos, dos empates y cinco derrotas en su primer año, incluido un revés por 1-0 ante México en la final de la Copa de Oro.



El técnico consideró que 2020 será un año crucial para la selección. "No llamaría a esto presión, sino responsabilidad", aclaró. "Los jugadores, el cuerpo técnico y toda esta organización perciben una responsabilidad ante la nación y nuestros aficionados para volver al Mundial".