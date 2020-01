Hermano de hombre abatido en Tránsito: "Pido disculpas a la familia de la señorita"

“Lamentamos por la señorita y ojalá que esté bien. Realmente me disculpo con la familia de la señorita', recalcó el familiar.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- José Alexander Ortiz, hermano del joven Ángel Salvador Ortiz Almendares, quien perdió la vida en la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) al ser abatido, reaccionó sobre el hecho en el que se vio involucrado su hermano y aseguró que “no sé qué fue lo que le pasó, pues era una persona tranquila, alegre y que no hablaba mal de nadie”.



“Hace unos ocho años tuvo un problema ya que hablaba de demonios, por lo que lo internamos dos veces en el Mario Mendoza y la última vez que le dieron los medicamentos se tranquilizó”, relató. El apesarado hermano contó que él vio las noticias en las que informaban sobre el hecho, pero nunca se imagino que se tratara de su pariente.



“Hasta en la tarde nos dimos cuenta que era él por una fotografía que salió en las noticias y llamé a mi madre que anda de viaje en Panamá con mis dos hermanas y va a regresar en dos días”, dijo en HCH.



“Lamentamos por la señorita y ojalá que esté bien. Realmente me disculpo con la familia de la señorita y ojalá que no le haya pasado nada y lamentamos este mal momento”.