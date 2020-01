Avión con 180 pasajeros se estrella cerca del aeropuerto de Teherán

TEHERÁN, IRÁN.-Un avión ucraniano con al menos 180 pasajeros a bordo se estrelló la noche de este martes cerca de Teherán, según reportan diversos medios internacionales.

La agencia de noticias iraní ISNA detalla que el Boeing 737 de la Ukrainian Airlines presentó dificultades técnicas poco después del despegue del Aeropuerto Internacional Imam Khomeini. El avión se dirigía a Kiev, capital ucraniana.

Hasta el momento no trasciende si hay víctimas mortales o sobrevivientes en el accidente.

En las redes sociales se ha difundido un video que supuestamente muestra el momento exacto en que se estrella la aeronave. Hasta ahora no se ha confirmado su veracidad.

#Breaking First footage of the Ukrainian airplane while on fire falling near #Tehran pic.twitter.com/kGxnBb7f1q