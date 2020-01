Muere Silvio Horta, el creador de la serie "Ugly Betty"

LOS ANGELES, EEUU- El creador .de la serie "Ugly Betty", Silvio Horta, fue hallado muerto en Miami a los 45 años, informaron medios de prensa especializados este martes.



El agente de Horta dijo a la AFP que la familia difundirá un comunicado en breve.



Hasta ahora no se informó la causa oficial de su muerte, aunque la revista especializada Variety indicó que se trató de un suicidio.



Horta desarrolló el exitoso show de la cadena ABC, inspirado en la telenovela colombiana "Yo soy Betty, la fea".



La serie sigue el progreso de una secretaria nerd que intentaba forjarse una carrera en una revista de moda en Nueva York.



Tanto el programa, producido por Salma Hayek, y su estrella America Ferrera ganaron Globos de Oro.



"Estoy impactada y con el corazón partido al escuchar la devastadora noticia de la muerte del creador de 'Ugly Betty', Silvio Horta", escribió Ferrera en Instagram el martes.



"Su talento y creatividad me trajo a mí y a muchos otros mucha alegría y luz".



La coprotagonista del show, Vanessa Williams escribió por su parte que "muchos de los que trabajamos con él extrañaremos su creatividad y pasión".



El show salió al aire en 2006 y duró cuatro temporadas, bajo la dirección del creador cubano-estadounidense, que se mudó a Los Ángeles en 1996 cuando vendió el guión del filme de terror "Leyenda urbana", dos años después convertido en un éxito protagonizado por Jared Leto.



Horta no tuvo otro proyecto importante después de "Ugly Betty", que salió del aire en 2010.