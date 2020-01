Trump afirma que una retirada de EEUU sería "lo peor" para Irak 

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que retirar de Irak a las tropas estadounidenses en este momento sería "lo peor" para el país de Medio Oriente, luego de que el parlamento de Bagdad exigiera la expulsión de esas fuerzas.



"Queremos salir en algún momento, pero este no es el momento correcto", dijo Trump. "Es lo peor que podría pasarle a Irak", agregó.



Parlamentarios iraquíes exigieron al gobierno de Teherán expulsar a los 5,200 soldados estadounidenses desplegados en Irak en respuesta al asesinato del general iraní Qasem Soleimani y el líder militar iraquí Abu Mehdi Al Muhandis.

Más temprano, el secretario de Defensa estadounidense, Mark Esper, dijo que su país mantendrá sus tropas en Irak y desmintió que existiera una carta firmada por Estados Unidos anunciando una retirada.



"Nuestra política no ha cambiado. No abandonaremos Irak", dijo Esper a periodistas. "No existe una carta firmada, según lo que sé", agregó, desmintiendo al primer ministro iraquí, Adel Abdel Mahdi, quien dijo haber recibido copias firmadas de una misiva en la que se describen los pasos para una salida del país.



Esper expresó también que el Pentágono espera represalias de Irán por la muerte del general . "Creo que deberíamos esperar de parte de ellos una represalia de algún modo", dijo.