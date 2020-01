Javier Estupiñán y su nuevo reto en el fútbol hondureño: volver a primera división

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- "Contento y motivado", así se encuentra el delantero colombiano Javier Estupiñán tras su incorporación en el Parrillas One para el torneo Clausura 2019-20.



El colombiano enfrenta un nuevo desafío en el fútbol hondureño, pues intentará conquistar con el Parrillas One la Liga de Ascenso, para así ascender a primera división.



"Sabemos que es un reto importante, los jugadores somos de retos y en esta oportunidad me tocó a mí; cada vez que llega un reto a mi vida, lo asumo con responsabilidad", manifestó 'Estupigol', quien cambió las canchas de la Liga Nacional por las de la segunda división catracha.



Estupiñán reconoce que "hubo llamadas, pero llegó esta y la cogí; conozco muy bien a don Luis, un hombre recto y dedicado a lo suyo, que le mete el alma y el corazón a esta institución, esperemos como jugadores responderle".

Al ser consultado sobre si la falta de pago fue la razón que lo ahuyentó de los equipos del máximo circuito, Javier parafraseó y se limitó a decir que "depende cómo arregla el jugador, sabemos que don Luis es una gran persona y es dedicado a lo que él tiene, así como nos dio la oportunidad tenemos que responderle de la misma manera, con dedicación y haciéndolo lo mejor en cada juego".

El objetivo con el Parrillas

Javier Estupiñán se sabe es una pieza que puede aportarle experiencia y goles a Parrillas One esta temporada, en la cual busca con ansiedad campeonizar para pelearle el pase a primera a Atlético Pinares de Ocotepeque.



"Subir a primera y mantenernos" es el objetivo primordial de la que él considera "es una institución que tiene todas las condiciones de un equipo de primera"; estima que "como jugadores que entendamos eso y poderlo asumir, esta es una institución que tiene su propio estadio y sede y no tiene nada que envidiarle a un equipo de primera", lanzó.



El ex Olimpia, Motagua, Platense y Juticalpa FC establece las diferencias entre las dos categorías principales del fútbol nacional: "Sabemos que siempre la Liga de Ascenso va a ser difícil, se corre, se pega y se mete; con trabajo, dedicación y ese compromiso tenemos esa mentalidad de ir paso a paso contruyendo esa oportunidad de llegar a primera", remató.

