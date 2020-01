"Todo ha salido bien", dice Pogba sobre su operación de tobillo

LONDRES, INGLATERRA.- La estrella francesa del Manchester United Paul Pogba, operado el martes en un tobillo, aseguró que "todo ha salido bien", según un video publicado en Instagram.



En un primer extracto, que después borró, el campeón del mundo con los Bleus, que parecía aún afectado por la operación, explicó: "No sé siquiera si estoy bien, si estoy soñando o si estoy sobrio, no me preguntéis si ha ido bien, no lo sé".



"Todo ha ido bien", dijo en otro mensaje posterior, después de haber borrado el primero. "Hay que tener energía positiva".



Pogba, lesionado con frecuencia en ese tobillo, no jugará en enero después de haber estado ya tres meses alejado de las canchas por esta lesión.



Una situación que preocupa además al seleccionador francés Didier Deschamps a seis meses de la Eurocopa, donde el centrocampista, de 26 años, debería ser una de las piezas básicas de los Blues, tal como fue ya en la conquista del título mundial en 2018.