Liverpool se une a la galaxia Nike

LONDRES, ESTADOS UNIDOS.- Los jugadores del Liverpool estarán equipados a partir de la temporada 2020-21 por el gigante estadounidense Nike, anunció este martes el club inglés, vencedor de la última Liga de Campeones.



La emblemática camiseta de los "Reds" era 'propiedad' desde 2015 de otra empresa norteamericana, New Balance.



"Nuestra camiseta icónica es una parte importante de nuestra historia y de nuestra identidad", explicó Billy Hogan, director de operaciones comerciales del Liverpool.



"Damos la bienvenida a Nike en el seno de la familia Liverpool FC como nuestro suministrador oficial y esperamos que sea un patrocinador increíble para nuestro club, en nuestro mercado doméstico e internacional, cuando nuestro número de aficionados sigue creciendo", añadió.



El monto del contrato firmado por el Liverpool y Nike no fue precisado. Según la prensa británica, será por cinco años, hasta 2025.



Para poner fin a su contrato con New Balance y unirse a Nike, Liverpool debió acudir a la justicia. Un tribunal británico se pronunció en octubre a favor del club del Mersey, reconociendo que New Balance no dispone de la misma red de distribución mundial y de márketing que Nike.



Liverpool, entrenado por el alemán Jürgen Klopp, domina el Campeonato de Inglaterra, con trece puntos de ventaja respecto al segundo.



Los "Reds" no han ganado el título de la Premier desde 1990.