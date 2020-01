Gobierno insta a no subir precio del peaje

Covi no se ha pronunciado sobre un aumento en el peaje.

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-La Concesionaria Vial Honduras S. A. de C. V. (Covi) no se ha pronunciado sobre un posible aumento en el cobro en las casetas del peaje, informó Leo Castellón, presidente de la Superintendencia de Alianza Público Privada (SAPP).

El funcionario recordó que el incremento en el peaje depende de una fórmula implícita en el contrato de concesión en el que “está incluida la inflación en Honduras y Estados Unidos, por lo que realiza una medición todos los años y se acuerda un valor en el caso de existir

un aumento”.

Gestiones

Destacó que a nivel de gobierno se realizan gestiones para que el aumento no se realice, pero que todo pasa por lo que está implícito en el contrato.

“Covi no se ha pronunciado todavía, por lo que por ahora no se puede referir a un aumento, por lo menos al 15 de enero, después de ahí se espera que existan conversaciones, aunque lo que se espera en el gobierno es que no haya aumento al precio en las casetas del peaje”.

Destacó que de existir cambios en el precio, Covi traslada la información a Inversión Estratégica de Honduras (Investh), y ellos como SAPP realizan una validación si los montos son los correctos, pero por ahora no han recibido información.

Castellón recordó que hay avances en las obras ejecutadas como la habilitación del tramo carretero de La Barca-Pimienta “y hay que destacar el buen mantenimiento y estado que se observa en las carreteras”.

