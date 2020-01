Fiscalía acusa de dos casos de abuso sexual a Harvey Weinstein

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS. - La Fiscalía acusó por dos casos de abuso sexual al exproductor de Hollywood Harvey Weinstein cuyo juicio comenzó este lunes en Nueva York, dos años después del escándalo que dio nacimiento al movimiento #MeToo y que tumbó a decenas de hombres poderosos.



Weinstein enfrenta una pena máxima de cadena perpetua si es hallado culpable por un jurado popular tras el proceso, que debe durar de seis a ocho semanas.



La audiencia presidida por el juez James Burke duró una hora y cuarto y definió aspectos logísticos del juicio.

La primera batalla será la selección del jurado, que comenzará este martes y puede durar hasta dos semanas.



Durante la audiencia, la fiscalía pidió al juez que ordene a la abogada de la defensa Donna Rotunno no hablar del proceso fuera del tribunal.



"Las mujeres ya han sido suficientemente degradadas", dijo la fiscal Joan Illuzi-Orbon, acusando a Rotunno de sugerir que como muchas son actrices, están actuando cuando denuncian los abusos.

Rotunno aseguró que no hizo nada indebido y fustigó a la fiscal por decir que su cliente era un "depredador" en la audiencia de este lunes.



"Llama depredador a mi cliente y luego tiene el tupé de decirme que no puedo hablar del caso. Es abominable", dijo Rotunno.



Casi 90 mujeres, incluidas las famosas actrices Angelina Jolie y Gwyneth Paltrow, le han denunciado por acoso, agresión sexual o violación desde que el diario The New York Times reveló varias acusaciones en su contra el 5 de octubre de 2017.



Pero Weinstein es juzgado en la Suprema Corte de Nueva York -la corte estatal- solamente por agresiones contra dos mujeres, ya que los demás delitos han prescrito.

Un juicio clave

Desde que surgió el movimiento tras el tsunami de acusaciones contra Weinstein, casi todos los hombres que fueron acusados y perdieron sus puestos de trabajo han evitado procesos penales.



Una quincena de mujeres que denunciaron a Weinstein, incluidas las actrices Rosanna Arquette y Rose McGowan, ofrecieron este lunes una conferencia de prensa frente a la corte, vestidas de rojo y con carteles que decían "Justicia para las sobrevivientes" o "Vergüenza".



Weinstein insiste en que todas sus relaciones sexuales fueron consensuadas. No es probable que declare en su propio juicio.



La fiscalía llamará al estrado a otras tres presuntas víctimas de Weinstein, incluida una mujer que asegura que fue violada por él en California en 2013. Se desconocen detalles de las otras dos acusaciones.