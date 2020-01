Danna Paola explota contra alumno durante concierto en La Academia

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-Danna Paola enfrentó a un alumno de La Academia que la llamó "culera" después de darle su crítica en el octavo concierto del domingo pasado.



Luego de la interpretación de Gibrán, con la canción Calma, la primera en ofrecer su crítica fue la mexicana Danna Paola, quien al principio se mostró sonriente y dijo que era la mejor actuación del joven.



Sin embargo, Danna finalizó su lluvia de halagos reclamándole: "Tú dime si así no soy culera contigo. No creas que no escucho lo que tú y Francely dicen de mí en La Academia".



El joven, muy sorprendido, dijo no saber de qué estaba hablando Danna Paola, quien continuó diciendo: "Yo creo que es una falta de respeto insultar a una mujer, si así te refieres a mí porque no te gustan mis críticas no me quiero imaginar cómo hablas con Francely o cómo te expresas de cualquier otra mujer".

“Yo estoy en esta silla no para verme bonita, es porque llevo 20 años de carrera en esto y nunca le he faltado el respeto a nadie", señaló muy molesta la también actriz.



“No vengo a ser tu amiga tampoco. Si te caigo bien o mal, no me importa. Si realmente te importa más lo que la gente o tus fans te digan yo no sé a qué regresaste a este proyecto. Hay mucha gente allá afuera que tiene talento y puede ocupar tu lugar", siguió Danna.



La cantante después dijo que a partir de ese concierto evitará dar su crítica a Gibrán, pues le parecía que no le interesaba lo que ella comentaba. Después de la decisión de Danna, los otros tres jueces hicieron lo mismo.

Durante el noveno concierto Gibrán fue expulsado y dijo sentirse liberado.

