Salen brigadas técnicas a visitar 33 mil poblados en todo el país

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Un total de 33 mil lugares poblados que tiene el país serán visitados por 1,400 unidades móviles del Registro Nacional de las Personas (RNP) con la finalidad de actualizar la base de datos de 6.6 millones de hondureños mayores de 16 años.



A partir de hoy 6 de enero salen al interior del país las brigadas para socializar el proyecto de identificación nacional y tratar de comprometer con el programa a los dirigentes de organizaciones sociales, comunales, religiosas, políticas y edilicias.



El trabajo es impulsado por unos 2,800 empleados temporales contratados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), organismo delegado para administrar 73 millones de dólares (1,788 millones de lempiras) de los cuales 50 millones de dólares (1,200 millones de lempiras) serán para financiar la tarjeta de identidad.

El enrolamiento comienza en marzo y se extenderá hasta el mes de septiembre para cuando está previsto el cierre del Censo Nacional Electoral.



Todos los hondureños que a estas alturas estén empadronados estarán listos para ejercer el sufragio en las elecciones primarias de marzo de 2021.



Quienes no actualicen sus datos (huella dactilar, fotografía, datos personales) tendrán tres causas: no les interesó enrolarse, están fuera del país o ya fallecieron. Quienes no tramiten su identidad no podrán hacer trámites personales en ninguna actividad civil, económica, social ni política.

¿Dónde están los poblados?

Los 33 mil lugares poblados que tiene Honduras están distribuidos entre ciudades, pueblos, aldeas, caseríos, barrios y colonias. Las 1,400 brigadas se trasladarán en 330 vehículos alquilados por el RNP para lo cual, según Rolando Kattán, presidente de esta institución, se desarrolló una licitación igualmente coordinada por el PNUD.



Las unidades móviles estarán ubicadas temporalmente en las comunidades en sitios previamente escogidos que podrán ser los tradicionales centros de votación u otros escogidos por el Programa Identifícate del RNP.



“Vamos a estar en los 18 departamentos al mismo tiempo”, precisó el rector del RNP, y en el caso de Tegucigalpa y otras ciudades, dijo que habrá varias unidades móviles instaladas en sitios permanentes.



“A partir del 6 de enero la gente entrará a un portal en Internet, parecido a como se saca la visa estadounidense, y vamos a estar en las áreas urbanas en algunos espacios”, anunció el titular del RNP.



Informó que la ciudadanía será motivada por una campaña mediática masiva coordinada igualmente por el PNUD, organismo que estará trabajando en el proceso de modernización del RNP por un período de cinco años.

La población migrante

El programa de enrolamiento incluye a la población que por diferentes causas emigró del país y se encuentra viviendo en varias partes del mundo, en su mayoría en Estados Unidos y España.

Con este propósito, el RNP firmó con la Cancillería un convenio que obliga al primero a instalar el equipo tecnológico necesario en más de 40 consulados. A estas oficinas llegarán los migrantes a tramitar su identidad.