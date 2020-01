Globos de Oro 2020, listado de los ganadores y detalles de la gala

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.-Quentin Tarantino, Elton John y "La historia de un matrimonio" se alzaron con Globos de Oro este domingo, así como la surcoreana "Parásitos", que superó a "Dolor y gloria" del cineasta español Pedro Almodóvar.



La fiesta más grande de Hollywood inauguró este domingo la temporada de premios con mucho champán.



El comediante británico Ricky Gervais abrió el show con su afilado humor, abordando temas polémicos como el MeToo, Jeffrey Epstein, el escándalo de admisión de las universidades y la guerra del streaming.



"A nadie le importan las películas, nadie va al cine, nadie ve las cadenas de televisión. Todo es Netflix, yo debería salir en este show y decir 'se ganaron todo, Netflix', buenas noches", lanzó.

VEA: Así lucieron los guapos actores en los Globos de Oro 2020



Netflix de hecho se posicionó muy por delante de los estudios tradicionales de Hollywood, con 17 nominaciones en cine para esta edición. Tiene la misma cantidad en las categorías de televisión.



Dos de sus producciones favoritas compiten por el premio más prestigioso de la noche, el de mejor drama: la épica cinta de gánsters de Martin Scorsese "El irlandés" y el desgarrador relato de un divorcio "Historia de un matrimonio".



Laura Dern se llevó la primera estatuilla para este filme, el de mejor actriz de reparto, pero perdió en mejor guión original, que se lo llevó Tarantino por su homenaje a la capital del entretenimiento en los años 60.



"Todos debemos unirnos como uno solo por el bien de algo más grande, nuestro planeta", dijo la actriz, que superó a Jennifer López en la categoría.



El drama del Vaticano "Los dos papas", del cineasta brasileño Fernando Meirelles, también compite por la plataforma digital en esta categoría, en la que además aparecen nominadas la oscura película de Warner sobre el villano "Guasón" y la cinta de guerra "1917".

ADEMÁS: Los peor vestidos de la alfombra roja de los Globos de Oro 2020

Listado completo de los ganadores:

Mejor actor de serie musical o comedia

Ramy Youssef

Mejor actor de miniserie o película para TV

Russel Crowe

Mejor actor de reparto de miniserie o película para TV

Stellan Skarsgård

Mejor serie drama

Succession

Mejor actriz de serie musical o comedia

Phoebe Waller-Bridge

Mejor película extranjera

Parasite

Carol Burnett Award

Ellen DeGeneres

Mejor actor serie drama

Brian Cox

Mejor guión

Quentin Tarantino

Mejor película animada

Missing Link

Mejor actriz de reparto

Laura Dern

Mejor serie musical o comedia

Fleabag

Mejor canción original

"I'm gonna love me again", Elton John

Mejor actriz de reparto en miniserie

Patricia Arquette

Mejor actriz serie dramática

Olivia Colman

Mejor director

Sam Mendes

Mejor actriz de mininserie

Michelle Williams

Mejor serie

Chernobyl

Mejor banda sonora

Hildur Guðnadótti por Joker

Mejor actor de reparto

Brad Pitt

Mejor actor musical o comedia



Taron Egerton



Mejor actriz musical o comedia



Awkwafina



Mejor musical o comedia



Once upon a time... in Hollywood



Mejor actor drama



Joaquin Phoenix



Mejor actriz drama



Renée Zellweger



Mejor película dramática



1917