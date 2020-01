Cinco muertos en choque vehicular múltiple en Pensilvania  

GREENSBURG, Pensilvania, EE.UU. — Por lo menos cinco personas murieron y decenas resultaron heridas el domingo en un accidente que involucró a múltiples vehículos en una autopista de peaje de Pensilvania y que bloqueó una porción grande de la carretera.



Las autoridades dijeron que al menos 60 personas, de 7 a 52 años, estaban hospitalizadas con lesiones que de momento se desconocían luego del accidente ocurrido a las 3:40 de la madrugada en el condado de Westmoreland, a unos 50 kilómetros (30 millas) al este de Pittsburgh.

Fotografías de la escena mostraron una colisión de varios vehículos que quedaron dañados, incluido un autobús que se volcó, dos tráileres, automóviles y un camión de FedEx aplastado que dejó paquetes esparcidos por la autopista.



Las imágenes mostraban que el autobús era un vehículo del servicio de transporte Ohio Coach. La compañía opera un servicio que viaja entre la ciudad de Nueva York, Ohio y Kentucky, de acuerdo con su sitio web. De momento no respondió a mensajes en busca de comentarios.



FedEx señaló que cooperaba con las autoridades, pero no proporcionó más detalles.



Veinticinco de las víctimas fueron trasladadas al Hospital Excela Frick en Mt. Pleasant, informó Robin Jennings, portavoz de Excela Health. Nueve de esos pacientes tenían menos de 18 años.



No se dio a conocer información sobre la causa del accidente y los investigadores de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte fueron llamados a la escena. El pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología para el condado de Westmoreland el domingo por la mañana señaló que habría precipitaciones y bajas temperaturas.



Sin embargo, el portavoz de la autopista Pennsylvania Trunpike Carl DeFebo señaló que era “prematuro” decir si el clima fue un factor en el accidente. Añadió que es probable que una porción de la carretera esté cerrada por el resto del día.