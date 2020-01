Ibrahimovic a Milán por "una última dosis de adrenalina"

MILÁN, ITALIA.- El delantero sueco Zlatan Ibrahimovic aseguró este viernes que no ha fichado por el Milan para ser la "mascota" sino por "una última dosis de adrenalina" y para sacar al club que ama de su mala situación actual.



"No estoy aquí como mascota para bailar al lado del Diablo (la mascota del club)", dijo la estrella de 38 años en una rueda de prensa en Milán, una semana después de su firma con el club lombardo.



"Busco la última dosis de adrenalina que pueda tener. A mi edad, solo busco un desafío", añadió.



"Tener 38 años y fichar por el AC Milan, no es algo que pase a menudo. Venir aquí significa que puedo dar algo todavía", aseguró quien ya estuvo en este club entre 2010 y 2012, marcando 56 goles en 85 partidos y ayudando al equipo a ser campeón de Italia en 2011.

El Milan ocupa actualmente la undécima plaza de Serie A, más cerca de la zona de descenso que de la cuarta plaza, que clasifica a la Liga de Campeones.



"Las cosas deben mejorar en el terreno y es por eso que estoy aquí", lanzó Ibrahimovic. "El AC Milan sigue siendo el AC Milan y la marca ACM es algo que no puede ser suprimido, no se puede cambiar la historia".



"He tenido más clubes interesados ahora que cuando tenía 28 años", añadió el sueco, cuyo destino fue objeto de muchos rumores entre su marcha de Los Angeles Galaxy a mediados de noviembre y su firma por el AC Milan el 27 de diciembre.



Ibrahimovic estará ligado al club lombardo por seis meses y un salario de 3,5 millones de euros, además de tener una opción de un año suplementario.



"Estoy listo, me siento muy bien y espero jugar inmediatamente", aseguró. El sueco debería debutar el lunes contra la Sampdoria en la 18ª jornada de campeonato.