Precio del petróleo se dispara tras la muerte del general iraní Soleimani

LONDRES, INGLATERRA.- Los precios del petróleo se dispararon este viernes después de la muerte de un general iraní en Irak por un ataque estadounidense, ante el temor a un conflicto en Oriente Medio.



Un bombardeo de Estados Unidos mató el viernes al poderoso general iraní Qasem Soleimani y a un dirigente proiraní en el aeropuerto internacional de Bagdad.



El Pentágono confirmó que el presidente Donald Trump había dado la orden de "matar" a Soleimani después del ataque de manifestantes proiraníes a la embajada estadounidense en Bagdad, el martes.



A media mañana hora de Londres, el barril de Brent subía 4,5%, y el de WTI aumentaba 4,1%, dólares, ante el temor de los inversores a un conflicto en la región.



Hacia las 14h30 GMT, el WTI ganaba un 3,8%, hasta $63,50 dólares el barril, y el Brent un 3,8%, hasta 68,79 dólares.



"Temen que Irán tome represalias por el asesinato de Soleimani", dijo a la AFP Thina Margrethe Saltvedt, una analista de Nordea Markets, y explicó que Teherán podría atacar "instalaciones petroleras o de infraestructuras de transporte".



El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, pidió por su parte una "severa venganza" por la muerte de Soleimani.



Según Cailin Birch, una economista de The Economist Intelligence Unit, los mercados temen sobre todo "un conflicto más amplio".



"La importancia deriva menos de la pérdida potencial de los suministros de petróleo iraní (...) que del riesgo de que se pueda desencadenar un conflicto más amplio que arrastre a Irak, Arabia Saudita y a otros", dijo a la AFP.



"También existe un riesgo significativo de que Irán lance un ataque selectivo contra barcos estadounidenses en la región, lo que podría interrumpir los flujos de petróleo en el mar y hacer que los precios sigan aumentando", añadió.



Los precios del petróleo se dispararon en septiembre tras los ataques contra dos instalaciones petroleras de Arabia Saudita que redujeron brevemente a la mitad su producción de crudo.



Las bolsas también se vieron afectadas. Fráncfort llegó a perder 1,5% mientras otras plazas europeas sufrieron pérdidas menores.



En Wall Street, el Dow Jones empezó la jornada perdiendo 300 puntos.



Trump acusó a Irán de ese ataque y de otros contra algunos petroleros que circulaban por el Golfo.



"El mercado recuerda muy bien el inesperado ataque con aviones no tripulados contra Saudi Aramco [la petrolera saudita] el pasado otoño", señaló Saltvedt.



Sin embargo Birch descarta la idea de un conflicto generalizado.



"No esperamos un aumento de precios en un solo día, en términos porcentuales, como el 10% de septiembre de 2019, cuando se atacaron la infraestructuras petrolera sauditas", apunta.



Pese a todo, la muerte de Soleimani supone un paso más en la escalada en las tensiones entre Estados Unidos e Irán.



"Aunque todavía creemos que es improbable una guerra abierta entre EEUU e Irán, esta muerte elimina la posibilidad de negociaciones entre ambos durante todo 2020", según Birch.



Tras el ataque en Irak, los inversores apostaron por valores seguros, con subidas del yen frente al dólar y del oro, que alcanzó casi un récord en cuatro meses, hasta más de 1.550 dólares la onza.