Ozzy Osbourne no está mal de salud, asegura su hija

BIRMINGHAM, REINO UNIDO.- Ozzy Osbourne, conocido como el "príncipe de las tinieblas", no se debate entre la vida y la muerte, tal y como lo informó el portal de noticias inglés Radar Online.



La encargada de desmentir la publicación fue su hija Kelly Osbourne, quien utilizó su cuenta de Instagram para poner en duda la veracidad del artículo que daba "por muerto" a su progenitor.



"Hoy tuve un maravilloso comienzo de 2020. Salí a almorzar con mi familia y luego pasé el resto del día riendo y pasando el rato con mi papá. Vengo a casa a leer artículos repugnantes acerca de mi papá supuestamente estando en su 'lecho de muerte'. A veces los medios me enferman. No es un secreto que mi papá ha tenido un año difícil tratándose de su salud, pero al carajo con esto, es una gran mierda", escribió.

Según la fuente que compartió la publicación al medio, Osbourne estaba tan mal que ni siquiera se había dado cuenta que su esposa, Sharon Osbourne, no había pasado la celebración de Año Nuevo con él por primera vez en 40 años.



“Ozzy sufre de dolor crónico y pide que lo saquen de su miseria. Está tan mal que ni siquiera se dio cuenta de que Sharon no estaba allí”, dijo el informante.



“Ozzy está en la cama todo el día, gimiendo de dolor las 24 horas del día. No reconoce a su familia la mitad del tiempo y una vez confundió a Sharon con un completo desconocido, preguntándole '¿quién eres?'”, detalló la fuente a Radar Online.



Los rumores sobre la salud del cantante surgen después de que se cayó y se le desprendieron las barras de metal en su espalda, colocadas allí después del accidente que sufrió en el 2003.

