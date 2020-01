Muere Lexii Alijai, una rapera estadounidense de 21 años

MINNESOTA, ESTADOS UNIDOS.- La cantante rapera Lexii Alijai, de 21 años de edad, murió sorpresivamente en las primeras horas del miércoles 1 de enero, confirmó su familia.



No obstante, hasta el momento no se conocen las causas de la abrupta muerte de la artista, que el próximo 19 de febrero cumpliría 22 años.



"Eres una verdadera leyenda. Si la conocieran o escucharan su música sentirían escalofríos. Descansa en el paraíso, nunca serás olvidada. No encuentro palabras, mi hermosa prima con tanto talento y un alma única. Lexii Alijai, es demasiado pronto", posteó una de sus primas en Facebook.

Alijai comenzó su carrera como cantante de rap en 2013 y lanzó sencillos como Love Suck. I´m Sorry, Me, Myself and I, que tuvieron una mediana repercusión en varias radios en Estados Unidos. La artista logró trascender fronteras con su último albúm Growing Pains.



Alijai, quien actuó en el Soundset Musical Festival con Kendrick Lamar, Chance the Rapper y otros raperos famosos, era considerada un gran prospecto para la música.