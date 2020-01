Franco Güity viaja a Arabia Saudita para unirse a su nuevo equipo

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- El delantero hondureño Franco Güity salió con destino a Arabia Saudita y lo hizo con la plena convicción de haber tomado la mejor decisión pese a estar a nada de convertirse en jugador de Motagua.



El ex de los Lobos de la UPNFM cree que en el Medio Oriente se le abrió "una mejor puerta" y "una vitrina" para mostrarse y ver si, finalmente, se le da una convocatoria a la Selección de Honduras que dirige Fabián Coito.



"Agradecido con Dios por esta nueva oportunidad que nos da. Vamos a ir a tratar de hacer las cosas bien sabiendo que el hombre es universal y donde Dios lo ponga tiene que adaptarse lo mas rápido posible, tanto a la cultura y como en nuestro trabajo", dijo.



Mencionó que por su mente no pasó la idea de ir a jugar fútbol a otro continente. "Para ser sincero no, tal vez sí al extranjero pero a otros lados, pero ahí nos tiene Dios ahora mismo, vamos a ir a esa experiencia y a tratar de hacerlo de la mejor manera", estimó.



En ese sentido agregó que "este es el resultado del trabajo que hice con mis compañeros de la Upn, agradecido con ellos, mi cuerpo técnico, la directiva y su afición"



Consultado sobre el resto de ofrecimientos con que contaba, menores en lo económico tal como él mismo constató, Franco expresó que "hubo acercamientos con otros equipos importantes del país, Motagua se acercó, me siento orgulloso y halagado de que uno de los mejores equipos de Centroamérica se fijó en mí".



Y sus elogios al Ciclón no terminaron ahí: "En la última década es el más importante tal vez no solo de Honduras, sino de Centroamérica, algo hice para que se fijaran en mí", aunque sí explica que "se abrió una mejor puerta, una vitrina, para abrirse camino y por un mejor futuro".



Sin quitar el dedo del renglón valora que "las ofertas de Asia fueron un poco mejores que otras ofertas, pero a nivel nacional solo estaba considerando lo de Motagua y Upn, que era la primera opción, no iba a ir a ningún otro equipo sin antes hablar con ellos. Ya después el acercamiento más fuerte fue de Motagua, que por cierto ya teníamos muy avanzado todo, pero ellos entendieron que fue por la familia".

Lo demás

Entre otros temas que analizó Franco Güity antes de marcharse a Bahréin vía Miami, aparecieron la Selección de Honduras y sus deseos en este 2020 que apenas comienza.



"Mientras uno no se retire debe mantener la ilusión y la esperanza, por ahí hemos estado haciendo bien las cosas para que llegue una oportunidad, lastimosamemente no ha llegado.. Ahorita, este torneo que pasó, hicimos una buena campaña, pensamos que llegaría y no llegó, alegre porque llegó para Juan Ramón (Mejía)".



Y es que, según entiende, es raro que "se convocó a un jugador de un equipo denominado chico" y ve "curioso" que a Lobos de la UPNFM, que "estando consecutivamente en liguillas y semifinales nunca se le ha convocado un jugador a la Selección, pero bueno, si no soy yo esperamos que otro jugador pueda vestir la camisa viniendo de la Upn que merecido lo tiene".



Sí reconoce que para Coito no es sencillo, puesto que "tiene 24 opciones o 23 por convocatoria y sabemos que es difícil para él; me costó tomar la decisión porque estando cerca la posibilidad estaba más cerca, pero no había que desaprovechar que había algo afuera para abrirnos puertas allá y a otros hondureños también".



Al preguntársele por el fútbol de Arabia, Güity se sincera: "Es muy poco lo que sé del fútbol de Arabia, pero he visto algunos videos, tengo que adaptarme lo mas rápido posible porque el fútbol no tiene misterio. La cultura, los compañeros, eso es a lo que más rápido me tengo que adaptar para poder rendirle al equipo".



Sus deseos de Año Nuevo son fáciles de entender. "Que sea mucho mejor que 2019, ese año fue uno de mucha bendición, como los demás, pero futbolísticamente y con la familia ha sido de mucha bendición, gracias a Dios que se abrió esta oportunidad", finalizó.