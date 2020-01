Muere hijo de la creadora de la serie Orange is the new black

UTAH, ESTADOS UNIDOS.-Charlie Noxon, hijo de Jenji Kohan, la creadora de la serie Orange is the new black, murió a los 20 años tras sufrir una aparatosa caída en una pista de esquí en las montañas de Park City, Utah.

El joven estaba de vacaciones junto a su padre y dos hermanos cuando ocurrió el fatal incidente.

El medio Daily News detalla que el joven se cayó mientras esquiaba y aunque de inmediato recibió asistencia médica, falleció debido a los golpes internos.

VEA: Actor hondureño triunfa en Orange is the new black de Netflix

La familia se había instalado cerca de Canyons Village para practicar este deporte.

Devastado, su padre Christopher Noxon, brindó una entrevista a CNN después de la tragedia. “Charlie era brillante, amable, divertido, sensible y cariñoso. La gente suele decir que la gente es brillante, pero Charlie de verdad era brillante”, dijo.

La madre de Charlie es muy famosa en la industria de la televisión por su labor como guionista y productora.

Perfil

Charlie Noxon estudiaba en la Universidad de Colombia. En 2008 había aparecido en un episodio de la serie Weeds.

ADEMÁS: Series cortas de Netflix para ver en un fin de semana