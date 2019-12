Facebook, Netflix y Subway Surfers, aplicaciones líderes de la década 

SAN FRANCISCO, ESTADOS UNIDOS.- Facebook, Netflix y Subway Surfers fueron las aplicaciones móviles líderes de la década de 2010, según la firma estadounidense de análisis del mercado móvil App Annie.



Según rankings publicados el lunes, el gigante californiano Facebook dominó en términos de descargas a nivel mundial con sus cuatro aplicaciones: la plataforma principal Facebook, Facebook Messenger, WhatsApp e Instagram, estas dos últimas compradas en 2014 y 2012, respectivamente.



Las redes sociales de Estados Unidos prevalecen en esta lista, con Snapchat en quinto lugar, seguida de Skype, el servicio de llamadas por internet de Microsoft, y YouTube y Twitter, en noveno y décimo puesto.

LEA: Las nuevas funciones que incluirá WhatsApp para 2020



Dos aplicaciones chinas también se encuentran en el 'Top 10' de las más descargadas de la década: TikTok, favorita entre los jóvenes, y UC Browser, el navegador de Alibaba.



El listado de las aplicaciones de pago favoritas en los años 2010 está encabezado por Netflix y otras dos estadounidenses: la aplicación de citas Tinder y Pandora Music. En esta categoría también aparecen la china Tencent Video, la japonesa Line (de mensajería instantánea y llamadas de voz y video) y la sueca de música Spotify.



En las preferencias de juegos el rey es el danés Subway Surfers (debido a su adopción en India, según App Annie), seguido de los estadounidenses Candy Crush Saga y Temple Run 2, que encabezaron las descargas de la década. El finlandés Clash of Clans está quinto.



Pero de los 10 juegos más descargados, solo Clash of Clans y Candy Crush Saga también aparecen en el 'Top 10' de los juegos móviles de la década según el gasto de los consumidores.



App Annie consideró el 2019 "un año histórico" para dispositivos móviles, con crecimiento de aplicaciones de videos cortos como TikTok, y los juegos online Fun Race 3D y Call of Duty: Mobile.



La aplicación de creación y uso compartido de videos cortos Likee, en alza desde su lanzamiento en 2017, destacó en 2019 por su número de descargas.



En agosto pasado, Likee tenía casi 81 millones de usuarios mensuales, un aumento del 374% en un año, según los resultados financieros de YY, la compañía china propietaria de la aplicación, particularmente popular en India y el sudeste asiático.