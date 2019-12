Yustin Arboleda se despide del Marathón: Quizás me critiquen por la decisión que tomé

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- El nuevo fichaje de Olimpia, Yustin Arboleda, rompió el silencio este lunes, inmediatamente después de ser anunciada su llegada al León.

El goleador cafetero le dijo adiós al Marathón, equipo al que llegó en 2017 y con el que marcó 67 goles. Hoy comienza un nuevo camino en el que se vestirá de blanco y defenderá los colores de Olimpia.

Yustin Arboleda, de 28 años de edad, fue oficializado la noche de este lunes como el nuevo hombre en el ataque merengue. A través de un corto video en redes sociales, Olimpia le dio la bienvenida.

Fue por esa misma vía que el espigado goleador decidió enviarle un mensaje de agradecimiento a Marathón, en el que aseguró que para tomar la decisión primero pensó en el bienestar de su familia.

"Primeramente, agradecerle a Dios por haberme dado la oportunidad de hacer parte de esta gran institución como lo es Marathón. Fueron 3 años de alegrías, tristezas, pero sobre todo de mucho aprendizaje", comienza diciendo el mensaje del colombiano, quien acompañó su post con una fotografía suya vistiendo los colores del Verde.

"Quizás muchos me critiquen hoy por la decisión que he tomado, de hacer parte de un nuevo club, pero siempre lo he dicho, que primeramente Dios, luego mi familia y pues no queda más que darle gracias a todos por sus buenos deseos; les deseo feliz y próspero año 2020. Dios les bendiga", finalizó escribiendo en su publicación.