Hondureña Angie Flores podría ganar La Academia, según los jueces  

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-Los cuatro jueces de La Academia dijeron que la hondureña Angie Flores es una de las concursantes fuertes para ganar la competencia musical.



Después de haber interpretado "Lloviendo estrellas" de Cristian Castro, Angie recibió una serie de elogios.



"Veo en ti un talento inconmesurable, además eres bellísima, pensaba en ti como una posible ganadora de La Academia y decía yo 'esta mujer que tiene tanto talento, que es tan joven y que es tan guapa, espero que se llegue a rodear de personas inteligentes y buenas porque si no hundirán tu carrera'. Lo que vimos ahorita fue genial", dijo Horacio Villalobo.



En tanto, Alexander Hacha afirmó que es un gran fan de la catracha. "Yo soy fan, me encantó como lo hiciste, con una fuerza que siempre te caracteriza, creo que tienes una pasión que no es acorde a tu edad".

Mientras que Danna Paola aseguró que "llueven estrellas cada que tu estás en el escenario".



Arturo López Gavito admitió que "te admiro mucho, admiro la garra que tienes, el valor, la manera en que tu confrontas los problemas".



La catracha es una de las más queridas en la competencia y, a criterio de muchos, es la mejor voz que ha tenido La Academia.





