Piden en EEUU no disparar al aire en festejos de Año Nuevo

CAROLINA DEL NORTE.-ESTADOS UNIDOS.-Kaitlyn Kong pensó que le habían dado un fuerte golpe en el abdomen cuando estaba parada entre miles de personas en el centro de Raleigh, Carolina del Norte, al empezar este año. Su mejor amiga, parada a su lado, pensó que a Kong la habían apuñalado cuando vio sangre salir de una herida.



No fue hasta que tomaron radiografías a Kong que ella y empleados del hospital cayeron en la cuenta que recibió un impacto de bala cuando alguien disparó un arma al aire para celebrar el Año Nuevo.



Aunque es inusual, hay personas que son impactadas por disparos festivos en Nochevieja y en otras celebraciones, por lo que autoridades de seguridad advierten que las balas disparadas al aire pueden poner en riesgo la vida de las personas.



El policía de Raleigh Mario Campos dijo que la ciudad recibe pocos avisos sobre disparos durante los festejos de Año Nuevo, aunque no quiso dar detalles de lo sucedido a Kong porque sigue siendo investigado. La policía de Raleigh dijo que en ese momento la bala pudo haber sido disparada a varias cuadras de distancia.



“Nuestro mensaje siempre ha sido que no se haga porque es peligroso e ilegal en nuestra ciudad”, dijo Campos. “Las balas pueden recorrer largas distancias. Cualquier disparo al aire tiene que bajar y caer sobre algo”.



Un niño de 9 años en Cleveland resultó herido por una bala perdida en Nochevieja cuando veía la televisión en su casa. Otro niño de 9 años en Atlanta fue impactado en el abdomen por una el 1 de enero cuando él y su familia encendían fuegos artificiales. Un niño de 4 años murió en 2010 en Decatur, Georgia, cuando una ronda de AK-47 penetró el techo de una iglesia y lo impactó en la cabeza mientras estaba sentado junto a sus padres en el servicio de Nochevieja.



A Kong la bala le entró por el pecho y atravesó un pulmón, su diafragma y estómago antes de parar junto a su cadera. Estuvo cuatro horas en cirugía y se recuperó lo suficiente para volver a clases días después con algo de asistencia.



“De haber sido más arriba, pudo haber hecho daño permanente, cuando menos”, dijo Kong.



Autoridades en EEUU están recomendando no realizar disparos al aire durante las celebraciones de Año Nuevo porque las balas perdidas pueden poner en riesgo la vida de las personas.