Hondureño Jorge Alejandro fue expulsado de La Academia

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-El hondureño Jorge Alejandro Flores fue expulsado durante el octavo concierto de La Academia.



"Me hizo falta empatía, conectar con la gente, carisma", fueron las palabras del catracho al enterarse que el fue el expulsado.



"De entrada yo no fui una persona que hizo las cosas bien, yo cometí muchos errores, los acepto y ofrezco la mayor disculpa a todos", continúo diciendo.



"Mostré un lado mío que no era, de verdad he aprendido mucho, he crecido y por eso creo que es lo único que me faltó, el esfuerzo y el trabajo del día a día", lamentó.

Tras bambalinas el catracho fue entrevistado por la producción de la competencia musical y le hicieron preguntas que lo pusieron a sudar.



"Si tuvieras la oportunidad de regresar a la casa, pero tendrías que a alguien, ¿quién sería?", le preguntaron.



A lo que Jorge Alejandro con la voz un poco quebrantada respondió: "Es algo tan complicado de decir, la verdad no quisiera, pero creo que a quien sacaría de la competencia, ¡ay Señor!, no sé, no sé, la verdad no sé, no tengo en mi mente un nombre".



El catracho finalizó su entrevista diciendo que cree y espera que su compatriota Angie Flores gane La Academia.



