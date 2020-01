Pastor afirma que migrantes que asistan a evento de Trump no serán deportados

El religioso afirmó que Trump no haría tal cosa y que los fieles no debían colocar la raza o la nacionalidad por encima de su cristianismo. Foto: AFP.

FLORIDA, ESTADOS UNIDOS.- Los inmigrantes que se encuentren en Estados Unidos ilegalmente y que deseen asistir a una concentración de seguidores del presidente Donald Trump en una megaiglesia de Miami no serán deportados, aseguró el líder de ese grupo religioso.



El pastor Guillermo Maldonado de la iglesia King Jesus International Ministry le dijo a sus seguidores el domingo que varias personas le han preguntado cómo es posible que sea anfitrión de un evento de Trump cuando muchos de los fieles son inmigrantes sin papeles.



Maldonado aseveró que no haría nada para poner en peligro a los fieles porque no es tan estúpido.



Según el Miami Herald, Maldonado pidió comprensión para quienes están renuentes a asistir al evento debido a las redadas antiinmigrantes que ha implementado el gobierno de Trump.



El religioso afirmó que Trump no haría tal cosa y que los fieles no debían colocar la raza o la nacionalidad por encima de su cristianismo, y que venir al evento sería una manera de respaldarlo a él y a su iglesia.

La iglesia en West Kendall, al sur de Miami, fue elegida por Trump para congregar a unos 70 pastores cristianos en un evento llamado “Evangélicos por Trump”.



Maldonado pidió a los venezolanos y cubanos presentes que levanten la mano y les aseguró que él se opone a las dictaduras comunistas, un tema que Trump ha subrayado en sus concentraciones en el sur de Florida en su intento de atraer a votantes hispanos.



El pastor enfatizó que la iglesia no está organizando el evento y que quienes deseen asistir deben registrarse en DonaldJTrump.com.



El domingo, agentes del Servicio Secreto revisaban los bolsos de los feligreses en preparación al evento. Todos los otros eventos en ese lugar, a excepción de la misa de Navidad, han sido cancelados, dijo Maldonado.

