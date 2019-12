Muere la famosa gamer trans Maria “Remilia” Creveling

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.- La famosa competidora profesional del videojuego League of Legends (LoL), Maria “Remilia” Creveling, murió este sábado mientras dormía, informaron sus amigos a través de redes sociales.



“Remilia” de 24 años y quien era transgénero, había hecho historia a fines de 2015 al convertirse en la primera mujer en clasificarse y competir en la LoL Championship Series (LCS), la principal liga profesional del deporte electrónico más popular del mundo.

“Con gran tristeza les informo que mi mejor amiga, Maria Creveling, falleció pacíficamente mientras dormía ayer”, escribió Richard Lewis en su cuenta de Twitter. “Su ausencia dejará un vacío que nunca podrá llenarse”, lamentó.

