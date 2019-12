Las 10 inocentadas de 2019 en Honduras... y muchos cayeron

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Por varios días, los habitantes de La Ceiba permanecieron alarmados por el humo blanco que salía de la montaña de Los Hornitos.

Estas son las inocentadas de las figuras de la política y el ámbito nacional:

1- “Humo blanco” en Pico Bonito fue por un incendio forestal

El humo blanco que salió de la montaña de Los Hornitos, en Atlántida, mantuvo alarmada a la población por más de 72 horas. Los expertos opinaban y aseveraban que se trataba de la reactivación de un volcán. La misma Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) se atrevió a emitir varios comunicados de prensa en el que establecieron que lograron detectar emanaciones hidrotermales en la zona. Por tierra y aire, personeros del gobierno trataban de llegar a la zona, sin embargo, las condiciones climatológicas no se lo permitieron.



“Lo que tenemos son tres bocas principales y tres bocas de salida de vapor de agua, que hacen esta emanación y que conforman esa nube”, aseguró el subcomisionado de Copeco, Carlos Cordero. La población de La Ceiba, Atlántida, estaba alarmada y los cuerpos de socorro se preparaban ante cualquier emergencia.



“El volcán despertó”, era una de las frases que tomó mayor fuerza entre los vecinos de la localidad. Otra de las especulaciones era que el humo que salía de la montaña era por la presencia de aguas termales en la zona. A medida pasaba el tiempo, el humo blanco se propagaba más, pero los expertos del gobierno no lograban llegar a la zona por lo empinado de la montaña. Todo era un completo misterio y las autoridades no establecían a ciencia cierta qué era lo que estaba pasando mientras la población seguía alarmada.



Las autoridades tuvieron que recurrir a expertos internacionales para detectar las causas del humo blanco. Los expertos vinieron de Guatemala y junto con funcionarios del Instituto Hondureño de Geología y Minas partieron hasta la montaña. Con el transcurso de las horas, los expertos llegaron al lugar y se encontraron con que el humo que salía de la montaña de Los Hornitos era producto de un incendio forestal.

2- Nueva magistrada abandona corriendo las oficinas del TJE

Solamente habían pasado un par de días de su nombramiento como magistrada en el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) cuando la abogada Miriam Barahona fue protagonista de un singular episodio.

El mismo día en que tomó posesión, en un video que se hizo viral en las redes sociales, se le observaba siendo sacada de las instalaciones del TJE y subida a un carro.

En la grabación se muestra a Barahona salir de una camioneta roja en el estacionamiento frente al edificio, ubicado en El Prado. De inmediato, la abogada se montó a otro vehículo azul y abandonó el lugar, sin que nadie comprendiera el motivo.

Se conoció que ella presentó problemas de salud. Diez días después, la magistrada Barahona se presentó a sus funciones con normalidad.

3- “El Chele” Castro fue gaseado por colegas

En el Congreso móvil que se desarrolló en Gracias, Lempira, en el mes de julio, el diputado de Libertad y Refundación, Edgardo “El Chele” Castro, resultó gaseado por sus mismos compañeros de bancada. Los parlamentarios de Libre querían boicotear la sesión.

Ellos se tomaron el local y protestaron porque aún no se habían nombrado los funcionarios electorales. Uno de los diputados tomó un extinguidor y lo manipuló mal. El líquido fue rociado en el rostro del diputado Castro, quien tuvo que ser remitido a un centro asistencial.

4- “Me la pela que me investiguen”

El diputado nacionalista Óscar Nájera fue duramente cuestionado por sus comentarios, tras los señalamientos de narcotraficantes en una corte de Nueva York. “Me la pela que me investiguen”, señaló el diputado nacionalista.

Semana después, Nájera, aseguró en el Congreso Nacional que para disminuir la pobreza en el país hay que “hacer más al rico al rico para que hayan menos pobres”. En un tercer episodio, al congresista se le ve en un video que circuló en redes sociales en el que se le escucha reiterar que “Me la pelan los gringos y Los Cachiros”.





5- Moncada avaló las elecciones de Bolivia

Luego del polémico proceso electoral realizado en Bolivia, Rixy Moncada, actual presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) y afín a Libre, aseguró que había sido un proceso “transparente y público”.

Ella sirvió como observadora internacional de las elecciones de Bolivia. Sin embargo, días después explotó una crisis poselectoral en el país sudamericano, los organismos internacionales evidenciaron que hubo un fraude y los pobladores salieron a protestar a las calles, esto derivó en la salida del presidente Evo Morales del poder.

6- Ramos Soto ofreció romper su título

El diputado al Congreso Nacional, Oswaldo Ramos Soto, aseveró que rompería su título de abogado si se aprobaban reformas al cuestionado Código Penal durante la vacatio legis.

Días después, el Congreso Nacional, por recomendación del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), procedió a derogar 29 artículos de la normativa que entrará en vigencia en mayo de 2020 y tiene previsto reformar otros a inicio de año.



Pese a ello, el diputado nacionalista y exrector de la UNAH no ha roto su título de abogado y notario.

7- Ekónomo y Mejía se pelean por cargo

Los dirigentes políticos Reynaldo Ekónomo y Jesús Mejía se vieron envueltos en una fuerte discusión por el cargo de director electoral en el Comité Central del Partido Nacional.

La designación de Mejía no fue vista con buenos ojos por parte del movimiento Salvemos Honduras, porque supuestamente él tiene intereses con otras corrientes internas.

“A partir de hoy somos enemigos, apuntala”, “no seas soberbio, bajate de esa nube”, fueron algunas de las frases en medio del fuego cruzado entre Mejía y Ekónomo, quienes ya se reconciliaron.

8- Fracasa llamado al paro nacional

Vestidos y alborotados quedaron los principales líderes de oposición del país, Salvador Nasralla, Luis Zelaya y Manuel Zelaya en sus llamados a la ingobernabilidad.

Y es que ellos, después de estar distanciados durante mucho tiempo, conformaron la Coalición de Unidad de Oposición “Fuera Dictadura”, que surgió tras el fallo de culpabilidad emitido contra el exdiputado Juan Antonio Hernández. Entre sus propósitos estaba realizar sendas manifestaciones y hasta un paro nacional, sin embargo, ni sus seguidores los respaldaron.

9- FF AA niega manejo de L 4,000 millones

El exjefe del Estado Mayor Conjunto de las gloriosas Fuerzas Armadas de Honduras (FF AA), René Orlando Ponce Fonseca, negó que la entidad armada manejaría unos 4,000 millones de lempiras para poner en marcha el cuestionado Programa de Desarrollo Agrícola.

Pese a ello, el Decreto Ejecutivo que le dio vida al Programa contempla que serán los soldados quienes se dedicarán a trabajos relacionados con la agricultura. Esta determinación fue altamente objetada por diversos sectores de la sociedad hondureña.

10- Castellanos y Díaz se enfrentan en redes

La titular del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, y el ministro de la Presidencia, Ebal Díaz, se enfrentaron en las redes sociales por el tema de la corrupción.

La abogada Castellanos escribió en una publicación que “los Díaz (en alusión al apellido del funcionario) están contados”. El comentario fue tomado como una amenaza a muerte de parte de Ebal Díaz, quien acudió al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) a denunciarla y busca protección.