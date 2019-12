Teófimo López confirma que vendrá a Honduras en enero de 2020

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Teófimo López cerrará 2019 como campeón de los ligeros y antes de confirmar que vendrá a Honduras en enero para compartir el cinturón con su gente, habló con EL HERALDO sobre su nueva faceta como monarca mundial.

El estadounidense de origen hondureño se mostró muy contento por su logro. Con apenas 22 años asegura que su carrera se encuentra en la cima, pero que "se vienen mejores cosas para mí".

Aquí la entrevista completa con EL HERALDO:



¿Qué se siente que te digan campeón del mundo de los ligeros?



Es algo especial, muy diferente a todo lo que he hecho en mi carrera, me refiero a peleas internacionales, Juegos Olímpicos y demás combates; esto es muy diferente, muy especial, le contaré a mis hijos que su padre fue campeón del mundo en peso ligero.



¿Creíste que ibas a ser campeón del mundo?



Sí, sí, sí... cuando se hace un deporte los sueños son mejorar para aspirar a un título mundial de campeón, sé que es difícil lograrlo y por eso hay que disfrutarlo.



¿Siempre estuviste convencido de vencer al ghanés Richard Commey por KO?



Esperé que tirara golpes, pero como no pudo darme sentí que podía vencerlo con mis puños. Me puse contento cuando lo hice.



¿Cómo te preparaste para esa pelea?



Siempre estuve convencido, entrenamos en mi campamento durante nueve meses y gracias a todo este trabajo se me dio ganar por KO, algo difícil en el boxeo.



¿Quién te aconseja para no quedarte viviendo en las alturas?



Dios, mi esposa y mi papá me ayudaron a llegar a realizar este momento tan importante en mi vida.



Has ganado 12 peleas de 15 por la vía del KO. ¿Qué significa eso?



Eso me encanta y le gusta a la gente cuando me ve.



¿Te consideras un bloqueador nato?



Ja, ja, ja... claro que me considero porque los números lo dicen: 12 de 15 peleas.



¿Cuándo vienes a Honduras a mostrar el título?



Estamos en planes de ir en enero con mi esposa a Honduras, después de las vacaciones, quiero ir a ver a los niños de las escuelas y celebrar el título; voy a pasar un momento con ellos.



¿Qué viene de Teo para el 2020?



Estoy feliz por este logro y por eso estoy listo para el otro año y sé que en el nombre de Dios se vienen mejores cosas para mí. En abril vamos a pelear contra Vasyl Lomachenko y esperamos estar a la altura.