Las fotos de Adele que fueron tendencia en Navidad

LONDRES, INGLATERRA.- La cantante británica Adele volvió a causar revuelo en las redes sociales tras publicar dos fotografías de ella en su fiesta de Navidad, en la que luce irreconocible.



La intérprete de "Someone like you" sorprendió al publicar las imágenes junto a El Grinch y Santa Claus que dejaban ver su notable pérdida de peso, lo que abrió un debate en las redes sociales.



Las fotos, en las que Adele viste un vestido negro, dejan ver que está más delgada desde la última vez que apareció en público durante la fiesta de cumpleaños del rapero Drake.

Vea aquí: El antes y después de Adele tras perder 42 libras

Adele organizó una fiesta de Navidad con las personas más cercana a ella. Foto: Instagram







Lo que generó una ola de comentarios en las redes sociales sobre lo hermosa y bien que luce así de delgada, otros dejaron ver su preocupación al decir que está bajando de peso demasiado rápido y no podría ser de forma saludable.



Adele anunció a mediados de 2019 que solicitó el divorcio a su esposo Simon Konecki tras siete años de relación. La pareja llevaba varios meses separados.

Mira aquí: Memes sobre el divorcio de Adele