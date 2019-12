El mensaje oculto de la reina Isabel II para Meghan Markle y el príncipe Harry

LONDRES, INGLATERRA.- En la foto oficial del discurso de Navidad de la reina Isabel II se evidenció que los duques de Sussex, Meghan Markle y el príncipe Harry, no fueron los favoritos en la Familia Real este 2019.



Cada año, en el discurso navideño, el escenario donde se sienta la reina para hablar de su año es preparado meticulosamente por su equipo. En el escritorio Isabel II muestra fotos familiares, la mayoría alusivas al año que cierra.



En esta ocasión, la soberana no colocó fotografías de los duques, lo que para muchos fue considerado un mensaje de molestia con la pareja que pasarán la fiesta de Navidad en Canadá.



En las fotografías encima del escritorio se puede ver a su hijo Carlos junto a su esposa Camila Parker; su esposo Felipe, quien estuvo hospitalizado hace unos días; su padre, el rey George VI y en la retratera más grande se ve la imagen de su nieto William junto a su esposa e hijos.



Llama poderosamente la atención que no estuviera ninguna foto de Meghan y Harry, quienes este año se convirtieron en papás por primera vez.

¿Molestos?

Los últimos meses no han sido los mejores para los duques de Sussex, quienes a través de un documental evidenciaron que tenían problemas con la Familia Real.



Harry confirmó que la buena relación que tenía con su hermano William se ha visto afectada en los últimos meses. Por su parte, Meghan aseguró que nadie le ha preguntado cómo se siente desde que llegó a la Palacio.



Esto ha provocado que los papás de Archie mantengan su distancia. Desde noviembre la pareja viajó a Los Ángeles, Estados Unidos, para pasar "Acción de Gracias" y Navidad junto a la madre de la exactriz estadounidense.



Ahora se confirmó que la pareja viajó a Canadá, donde pasarán Navidad, alejados de la tradicional fiesta que prepara la reina Isabel II.