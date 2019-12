Las diez campañas del 2019 realizadas por EL HERALDO

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las páginas de EL HERALDO han servido por años de canal entre un hondureño en desgracia y el corazón solidario de sus lectores. Gracias por ayudarnos a cambiar vidas.

A finales de 2001 nos propusimos hacer algo por los miles de niños que cada año hacían a un lado sus sueños de superación por no tener un lápiz o un cuaderno para asistir a clases.



Estábamos convencidos que desde las páginas informativas de EL HERALDO podíamos hacerlo y aunque no teníamos idea de cómo hacerlo, nos aventuramos. Así nació La Maratón del Saber.

1- 17 años de apoyo a la formación escolar

De eso ya han pasado 17 largos años y gracias al apoyo incondicional de hondureños solidarios, de empresas e instituciones comprometidas con este pilar fundamental en el desarrollo de los países llamado educación, hemos hecho nuestra parte.



Hemos visto a los niños de comunidades postergadas retomar cada año su proceso de formación, con la confianza de que no les faltarán sus útiles escolares pues, “EL HERALDO nos los dará”, comentan.



En nuestras caravanas educativas nos ha tocado cruzar ríos, senderos inhóspitos o caminar largas distancias pero lo hemos hecho con la fe puesta en ellos, en el futuro de Honduras, en que un día se convertirán en ciudadanos de bien, en profesionales.



Este 2019 no fue la excepción. Desde enero pasado que lanzamos una invitación abierta para recolectar útiles escolares para nuestros niños de escasos recursos de las zonas más deprimidas del país, la respuesta fue casi inmediata.



Una vez con el cargamento y con la disposición a flor de piel agarramos carretera para recorrer muchas aldeas y caseríos de los departamentos de Francisco Morazán, Choluteca, Valle, Olancho, entre otros, para cumplir una vez más a nuestros niños.



En el camino muchas historias de superación nos llenaron el corazón como la del pequeño José González, quien cursaba su cuarto grado en el Centro de Educación Básica (CEB) Ana García de Hernández, ubicado en el sector Bosques de Uyuca. En nuestra visita el escolar agradeció cuanto pudo tener en sus manos las herramientas para resolver muchos ejercicios de matemáticas, su materia favorita.



En la zona sur, La Maratón del Saber es la esperanza para no matar los sueños de superación y detrás de esta loable labor hay una empresa que siempre dice sí. ¡Gracias Cuadernos Quick!

2- Más Escuelas Amigables con el Ambiente

Diez escuelas del Distrito Central y de la ciudad de Choluteca aceptaron este año el reto de ser amigos del medio ambiente y estamos orgullosos de ellos. Los héroes protectores de los árboles, el agua, el aire y la vida silvestre no tienen capa, tienen uniforme azul y blanco.



Año de grandes frutos

6,000 pequeños en edad escolar del centro y sur del país aprendieron a reducir, reutilizar y reciclar, además de generar ingresos y premios para sus escuelas. Fueron nueve semanas de conocimientos y buenas prácticas ambientales que cambiaron el tono gris que los rodeaba por un verde esperanza. Con ellos llegamos a los 65 centros educativos con la huella ambiental.

3- Para todos los niños que aún creen en Santa

Nuestro proyecto navideño “Haz feliz a un niño en Navidad” que recolecta juguetes para los menores de las periferias del Distrito Central, tiene desde hace nueve año un componente de amor, fe y esperanza: Las cartitas a Santa. Cada seis de enero cumplimos los sueños de niños que aún creen en el viejecito bonachón y le envían cartas hasta el Polo Norte a través del Correo Nacional de Honduras.

4- El hombre de la cueva tiene una nueva vida

Una lúgubre y fría cueva al pie de un cerro en el anillo periférico fue su hogar por tres años hasta que EL HERALDO dio a conocer su inhumana situación. Desde ese día, don Óscar Gutiérrez volvió a sonreír, los hondureños se volcaron a ayudarlo con alimentos y ropa, incluso pudimos sacarlo del agujero al que llamaba hogar y ahora comparte su vejez con muchos amigos en el hogar de ancianos Salvador Aguirre.

5- Diana Osorio, la bebé que se aferra a la vida

Con apenas tres años de edad, Diana Osorio ha tenido que enfrentar batallas que ella y su madre no están dispuestas a perder. La pequeña desarrolló hidranencefalia en los primeros meses de vida, una condición poco común en la cual los hemisferios cerebrales están ausentes y son sustituidos por sacos llenos de líquido. La menor ha recibido mucho apoyo en alimentos especiales y medicamentos que necesita.

6- Clases bajo techo y no a la intemperie

EL HERALDO conoció en marzo la inhumana forma en la que 80 niños de cuarto y quinto grado de la Escuela Generación 2000, ubicada en lo alto de la periferia de Comayagüela recibían el pan del saber. Bajo los ardientes rayos del sol del verano, estos pequeños no desistían de su formación y gracias a nuestras publicaciones logramos que les colocaran un techo y la promesa de reconstruir el centro.

7- Pedaleamos por los niños de Funjavi

La competencia del pedal más importante del país tenía una misión celestial este 2019: apoyar con todo a los niños y jóvenes con lesión cerebral de la Fundación Javier (Funjavi). Este centro se interesa por la calidad de vida de más de 120 pacientes con la misma condición del único hijo de su fundador, Javier Arístides López, el pequeño gigante que falleció este año y que desde el cielo gestionó la bendición de los fondos recaudados por los ciclistas. En medio de las premiaciones el ganador de la Categoría Máster A de hombres, el francés Thierry Gerard Quicroit, donó su premio en metálico a la fundación.

8- Johan Flores borró la S de su pierna derecha

El bullying dejó una enorme marca en la pierna derecha del pequeño Aleck Johan Flores de 12 años, después de que un compañero de escuela le diera una fuerte patada cuando apenas cursaba la preparatoria. Con 13 cirugías realizadas en seis años, su extremidad había quedado en forma de S y no le permitía asistir al aula de clases caminando, como cualquier niño de su edad. Una intervención quirúrgica más le prometía devolverle la normalidad a su pierna y la movilidad, pero costaba 100 mil lempiras. Decenas de corazones solidarios dijeron presente y este guerrero recuperó su pierna y su enorme sonrisa.

9- Artista del croché recibe apoyo económico

Un asalto en un bus ejecutivo le arrebató su salud. Doña Fanny Yessenia Benavides, de 41 años, fue víctima de la delincuencia en 2018 y del impacto emocional que tuvo, a los días perdió la movilidad de sus piernas. Este rotativo dio a conocer su historia, pues la madre soltera de seis pequeños se había sometido a varias evaluaciones médicas sin que alguna le diera un diagnóstico. Ella necesitaba 15 mil lempiras para someterse a una tomografía y una silla de ruedas para desplazarse por el centro histórico donde vende sus productos de croché que aprendió a elaborar. La ayuda que requería no se hizo esperar.

10- Cambiamos los troncos por pupitres

Los conocimos en una precaria situación. Unos troncos de madera usados de pupitres hacían más difícil el entendimiento de las matemáticas. Aún así, ningún niño se alejaba de su escuela, los sueños de superación eran más grandes que el problema. Luego de mostrar su realidad, EL HERALDO tocó muchas puertas para cambiar esa situación. Hoy los más de 50 menores de la Escuela El Zurzular, en el valle de Amarateca, visten uniformes oficiales, tienen pupitres, pizarras, baños sanitarios, útiles y una biblioteca, gracias a empresas y entidades que se sumaron a la misión. La escuela será reconstruida.