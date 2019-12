El polémico mensaje de Verónica Castro que sería una indirecta a Yolanda Andrade

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Verónica Castro recientemente realizó una publicación en su cuenta de Instagram en la que habla acerca de la inmaduréz y la dignidad. Y como era de esperar, de inmediato los seguidores de la actriz sacaron sus propias conclusiones y aseguraron que el mensaje es una indirecta para Yolanda Andrade.



"Bloquear es redes sociales no siempre es un acto de inmadurez. Hay principios en esta vida que no se negocian: La tranquilidad, la dignidad, el respeto la autonomía y el libre derecho a ignorar a quien no nos hace bien. Punto", se lee en el texto con el que Castro podría explicar el tiempo que pasó alejada de las redes, o como sus fans lo señalan: un mensaje para Andrade.

Publicación de Verónica Castro en su cuenta de Instagram.



Verónica Castro decidió retirarse de los escenarios luego de que Yolanda Andrade asegurara que se habían casado en Ámsterdan, Holanda, hace unos años.

Las declaraciones de Andrade dieron pie a una serie de especulaciones que abrumaron a la mamá de Cristian Castro. Medios de entretenimiento de México y el mundo hicieron eco de las polémicas declaraciones de la presentadora y acosaban a Verónica con el objetivo de conocer su versión de la historia.

Cansada de tanta especulación, Castro habló sobre el tema y lo negó todo. Indicó que Andrade solo quería publicidad a costa de su fama, pues la presunta boda nunca ocurrió.



Las palabras de la mamá de Cristian Castro no gustaron a la comunicadora y esta amenazó a la primera actriz con revelar imágenes del evento nupcial, algo que hasta el momento no ha sucedido.



Por su parte, Castro -cansada de toda la polémica- se tomó un tiempo alejada de las redes y no fue hasta hace poco que retomó sus cuentas.

