"Nunca pude visitarlo... ¡qué dolor!", hermana de reo fallecido en cárcel de El Porvenir

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Una última llamada, la visita que nunca pudo concretarse y decenas de preguntas sin respuesta, son parte de la tragedia que vive una de las familiares de los 18 reos asesinados brutalmente en el interior del centro penitenciario de Siria, en El Porvenir, Francisco Morazán.

Entre consternación, tristeza, dolor, llanto e impotencia, la hermana de Santos Mario Grandez Pavón, uno de los privados de libertad asesinados, habló con EL HERALDO y narró su calvario. A su alrededor también lloraban desconsoladamente los parientes de los otros fallecidos.



"Me duele, es mi hermano. Yo escuché las noticias, fue impactante para mí; no lo puedo creer", dijo entre lágrimas. Luego recordó que su hermano siempre fue amoroso con ella. "En la última llamada que tuvimos me dijo: 'hermana, te quiero mucho, cuidate'".

La pariente de Santos Mario lamentó no poder visitarlo jamás mientras estuvo recluido, no porque ella no quisiera, sino por falta de documentos. "Nunca lo pude visitar porque no tenía documentos, solo mi papá porque es de la tercera edad. Me duele la muerte de él porque lo mataron injustamente y no se sabe quién lo hizo", manifestó.

Otros familiares también mostraron sus rostros de tristeza. Foto: Estalin Irías.



También contó los planes que emocionaban a su hermano una vez que se rehabilitara y abandonara las paredes de la prisión. "Él decía que al salir de allí recogería a sus dos hijos para estar con ellos. Hoy sabemos que no pasará lo que él pensó", comentó.

El hecho

EL HERALDO conoció que el suceso ocurrió cerca de las 4:50 de la tarde del domingo. Horas después, la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina) confirmó la muerte de 18 privados de libertad y un herido producto de una reyerta.