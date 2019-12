Metas de Mario Bautista: más bondad, menos uso de tecnología

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Al comienzo de una entrevista en la Ciudad de México, Mario Bautista pide que apaguen los reflectores bajo los cuales ha estado por horas. El cantante mexicano dice que después de las 8 o 9 de la noche empieza a “prender velitas”.



Es una práctica que sigue rigurosamente desde hace un tiempo, y que incluye estrictos horarios para el uso de su celular y frente a la pantalla.



“Yo tengo de 3 a 4 de la tarde y de 7 a 8, dos horas al día”, aseguró el músico urbano de 23 años, reconociendo que en algún momento de su vida el uso del celular se volvió excesivo y automático.



Alejarse de su celular le ha permitido disfrutar de actividades que eran básicas en el pasado, como leer, cocinar, salir. El intérprete de éxitos como “AY!”, “Baby Girl” y “#Maldeamores” también destacó los beneficios de no estar tan metido en redes sociales para la salud mental.



“Están provocando mucha depresión y muchas cosas feas, ansiedad”, dijo. “Va a haber un momento que va a colapsar todo esto. Ya está colapsando e Instagram lo sabe. La gente de las redes sociales lo sabe, por eso están haciendo modificaciones y quitando los ‘likes’ de las fotos”, agregó sobre las pruebas anunciadas recientemente para ciertos países donde ya no habrá “me gusta” en Instagram.



A quienes estén adictos a sus dispositivos electrónicos, los invita en vez a enfocarse en actos de bondad tan sencillos “como una sonrisa o un ‘hola, buenos días’”, a ser cordiales con los peatones si están al volante.



“No vas a llegar más tarde por cinco segundos”, señaló sobre dejar a una persona cruzar la calle, un problema común con los conductores en México.

Vea: Cristian Castro revela el romence que tuvo con Thalía

Su reciente sencillo

Esto es lo que quiso transmitir con el video de su más reciente sencillo, “Buena vibra”, lanzado a principios de diciembre. Bautista usó el presupuesto que le asignó su empresa discográfica, Warner Music México, para hacer buenas acciones, y para lograrlo lo grabó con su propia cámara y lo produjo con amigos.



En el clip, el cantante aparece regalándole un auto a una joven.



“Es una guerrera, es la verdad increíble, tiene 19 años y trabaja, estudia, todo el día se mueve en metro y ha sufrido varios percances en el metro, agresiones sexuales y ella es el pilar de su familia”, dijo.



También sale volviendo a la escuela de su infancia para darle apoyo económico a un estudiante con buenas calificaciones cuya familia tiene dificultades para pagar la colegiatura.



“Vi hasta al doctor de la escuela, sigue siendo el mismo”, contó con entusiasmo al recordar que le gustaban las medicinas sabor uva que le daban cuando tenía dolor de cabeza.



Pero quizá una de las ayudas que más han conmovido es la entrega de media tonelada de alimentos al refugio para perros y gatos Omeyocan, ubicado al sur de la capital mexicana.



“Mucha gente me dice que cuando llegamos con la comida para los perritos la gente se pone a llorar viendo el video”, dijo Bautista, quien tras entregar la ayuda no se fue con las manos vacías.



“Había un gatito que cada vez que yo pasaba por el pasillo saltaba y se pegaba a los barandales”, dijo al recordar su primer encuentro con su nueva mascota, Vibra. “Es el nuevo integrante de la familia y la verdad es que me ha cambiado la vibra”.



Bautista planea lanzar un nuevo álbum en febrero. Para principios de 2020 también tiene previsto salir de gira.

Además: Meghan y Harry pasarán las navidades en familia en Canadá