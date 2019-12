Casa Blanca pronostica que Nancy Pelosi “cederá”

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- La Casa Blanca argumentó el domingo que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, se ha colocado en una posición insostenible al demorar la remisión de las acusaciones contra el presidente Donald Trump al Senado con la esperanza de influir sobre el juicio inminente.



Un alto funcionario insinuó que la jefa demócrata cederá rápidamente y allanará el camino para que los líderes republicanos en el Senado determinen los parámetros de un juicio que probablemente terminará con la absolución de Trump de los cargos de abuso de poder y obstrucción del Congreso.

Un senador influyente, aliado crucial de Trump, pronosticó que los esfuerzos de Pelosi y el jefe de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, serán en vano.



“Cederá. No hay manera de que pueda mantener esta posición”, dijo Marc Short, jefe de despacho del vicepresidente Mike Pence. “Pensamos que su causa no tiene salida”.



La cámara baja aprobó la semana pasada las acusaciones contra Trump, apenas el tercer presidente en la historia que sufre esa suerte. Pelosi se ha negado a remitir las acusaciones al Senado hasta tanto los republicanos le proporcionen detalles sobre testigos y testimonios.



El líder de la mayoría en el Senado, el republicano Mitch McConnell, y Schumer se encuentran en un impasse, lo que deja abierta la posibilidad de una demora prolongada.



McConnell prácticamente ha prometido que el presidente ganará fácilmente la absolución. Aparentemente los republicanos están de acuerdo con un enfoque de alegatos y declaraciones durante un par de semanas para luego cerrar el caso.



Pelosi y Schumer exigen que se convoque a testigos que se negaron a declarar en las audiencias en la cámara baja, como el jefe de despacho presidencial interino Mick Mulvaney y el ex asesor de seguridad nacional John Bolton.



Un estrecho aliado de Trump, el senador Lindsey Graham, dijo que Pelosi fracasará en su intento de “conseguir que Mitch McConnell ceda a su voluntad”. Graham preside la Comisión de Asuntos Jurídicos del Senado.



“Acabará por enviar los cargos porque la opinión pública aplastará a los demócratas”, dijo Graham.



El segundo en la jerarquía de los senadores demócratas, Dick Durbin, criticó a los senadores de ambos partidos que ya han anunciado su voto en el juicio, ya que la Constitución requiere que sean jurados imparciales. Los republicanos tienen mayoría en el Senado.

