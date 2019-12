Artículo de Octavio Carvajal: Recado narco

Octavio Carvajal

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Para aquellos escépticos cabeza caliente que juzgaron que la tormenta había acabado entre narcos y políticos pues la guerra nomás arrancó. Pequeños cruces de amenazas directas, dimes y diretes afloran entre personajes del bajo mundo extraditados a Estados Unidos y “ballenas” que niegan sus favores en una guerra del ojo por ojo y diente por diente.



Meses anunciando mediante diversas letras dominicales que pronto rugirían domos de altos genios de la política vernácula pues los que están de “paseo” por Nueva York no se quedarían con el pico cerrado al verse vendidos por los de corbatín. Previo a su entrega voluntaria por temor a ser asesinados dejaron recados y nichos por doquier.

Ristra

Los narcos ripiaron bolsos de todo tonelaje, desde “empresarios”, altivos, evasores del fisco, políticos, militares, policías y unos periodistas que rugen decoro, pero quienes algún día (el tiempo de Dios) caerán, porque caerán. No solo hablemos del cachiro Devis Leonel, de Fabio Lobo, de “Tony” Hernández, de “Don H”, de Wilter Blanco.



Los tentáculos del narcotráfico tienen de las greñas a sinfín de disfrazados que ya meses no van a Miami por perder la visa y por el chorro de kilos que pesa sobre sus lomos. Por más que ansíen echarse colorete, sus fichas huelen a cocaína. ¿Olvidaron los jolgorios con capos? Lindo bailaban los potrillos cargando a “Chande” Ardón y a un mimado periodista de los empresarios allá por El Espíritu.



Craso error de ustedes, sí, de ustedes que hoy se hacen los idos. Estos galanes los hicieron ricos en un santiamén. “Yo no sé quiénes son esos delincuentes (los narcos)”, repiten fresca y cansadamente ciertos políticos que clarearon en sus empalizadas con los ojos cruzados y la barriga de fuera. Los vieron, según juran, como “inversionistas”.

Cobros

Estos deleites, lógico, tienen una costosa factura. Se fue el hijo y el hermano. ¿Y el primo? Tranquilos, estamos indagando si Julián Pacheco lo halla para capturarlo y entregarlo a los gringos o el hombrón ya vuela espalda en una tumba clandestina. Todas las elucubraciones valen. El bajo mundo tiene mil formas de quitar estorbos.



El calvario apenas inicia. Por ahí anda un empresario quien, junto a un cronista, dice que pasamos “especulando”, que las extradiciones se terminaron. Así son ciertos taparrabos, se creen “dioses”, montan su propio pedestal para no dejar de alucinar. De acuerdo al tamaño así se inflaman.



El cachiro y otros seguirán cantando. “A Fabio le dimos… él habló con Julián Pacheco, estuvimos con ‘Pepe’…”, dijo Devis Leonel.



De arriba se irán otros en el primer trimestre de 2020 si el imperio no retrasa adrede los pedidos. Medio país tronará. No más trofeos políticos soñados de pulcros, habiendo sido brazos de temibles criminales de la narcoactividad.



Guarden la calma. Mientras tanto, gocen su última Navidad por estas tierras porque les aguarda destierro total. El que mal anda mal acaba. La vida da vueltas repite insistente y constantemente “Pepe” Lobo. Varios quedarán dados vuelta muy pronto, eso ni lo duden. La ley del talión no falla.