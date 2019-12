Periodista español se burló de Messi tras el clásico Barcelona-Real Madrid  

Messi no tuvo mucha incidencia en el clásico en el que Barcelona enfrentó a Real Madrid el miércoles. Foto: cortesía.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El periodista Tomás Roncero, quien es panelista del programa de la TV española El Chiringuito, atizó contra Lionel Messi a raíz de que el argentino no tuvo incidencia en el clásico entre Barcelona y Real Madrid del miércoles pasado.



“Ayer (el miércoles) vi jugar al Madrid y vi a un chiquitito que estaba de mirón, porque tu chiquitito ha sido otro mirón”, exclamó ante la presencia de Cristóbal Soria, que apoya al conjunto culé



El Barcelona-Real Madrid es el partido más esperado por aficionados y propios jugadores, y Messi aprovecha cada vez para ratificar que es de los mejores en el mundo del fútbol.

Vea: Costa Rica y Panamá serán sedes del Mundial femenino en 2020



Sin embargo, La Pulga no pudo demostrar el talento que tanto admiran sus seguidores. El 10 no pesó en el juego que se consumó en el estadio Camp Nou, a mitad de esta semana.



​​Barcelona y ​Real Madrid se enfrentaron en una nueva edición del clásico español que prometía ser un gran espectáculo, pero la realidad estuvo muy lejos de ello.



A pesar de que los Merengues fueron mejores durante los 90 minutos, no pudieron concretar las oportunidades para robarse los tres puntos que los hubiesen confirmado en la punta de la tabla.