Camila Cabello se disculpa por lenguaje racista

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.-La cantante pop Camila Cabello se disculpó por haber usado lenguaje racista en el pasado en redes sociales.



La intérprete nominada al Grammy escribió el miércoles que lamenta haber usado palabras ofensivas e hirientes en las redes cuando era una adolescente, y aseguró que ahora que tiene 22 años ha crecido.

"Cuando era más joven, usé un lenguaje que me avergüenza profundamente y del que me arrepentiré por siempre", escribió Cabello en un extenso post.

"Yo era ignorante y sin educación y una vez que estuve consciente de la historia y del peso y del verdadero significado detrás de este lenguaje terrible e hiriente, me sentí profundamente avergonzada de haberlo usado".



La exintegrate del grupo Fifth Harmony ha sido criticada por hacer comentarios racistas en cuentas de Tumblr ahora borradas. Esta semana, usuarios de redes sociales publicaron capturas de pantalla de los viejos mensajes ofensivos de Cabello, obligándola a emitir una disculpa.

"Por mucho que me gustaría, no puedo retroceder el tiempo y cambiar las cosas del pasado. Pero una vez que uno sabe, uno se comporta mejor y eso es todo lo que puedo hacer", continuó.



Los éxitos de Cabello, que lanzó un nuevo álbum a principios de mes, incluyen "Havana" y "Señorita" con Shawn Mendes. La cantante cerró su misiva diciendo que usará su plataforma para "hablar sobre la injusticia y la inequidad".



"Seguiré haciendo eso", escribió. "No hay palabras para explicar lo profundamente arrepentida y avergonzada que me siento, y me disculpo nuevamente desde el fondo de mi corazón".