Padres de Wilson Berríos rechazan ayuda para intervenir a su hijo en Guatemala

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los padres de Wilson Berríos, el joven que fue gravemente heridos en su rostro tras que le lanzaran un explosivo de pólvora, rechazaron este jueves que su hijo fuera llevado a Guatemala para una intervención quirúrgica.



La periodista Karen Sauceda, madre de Berríos, explicó que desconoce quién hizo la gestión para que llevarán a su hijo al vecino país, donde le realizarían una intervención "que también se le puede hacer en Honduras".

"Nosotros confiamos en los médicos hondureños y creemos que Dios hará el milagro en nuestro hijo”, dijo la madre del joven Wilson Berríos durante una llamada al noticiero Hoy Mismo.



El vuelo que trasladaría a Wilson hasta el aeropuerto la Aurora de Guatemala estaba listo para despegar desde la Base Aérea, pero minutos después se informó que el viaje se cancelaba.



La mamá del joven agradeció al pueblo hondureño por el apoyo a su hijo, sin embargo, reiteró que confía en los cirujanos hondureños.



No obstante, Sauceda manifestó que si los médicos del país le informan que no realizarán la intervención, no les quedará de otra que aceptar la ayuda de Guatemala.



Entre lágrimas la comunicadora dijo que su retoño se encuentra consciente y que agradeció a los hondureños por todo lo que están haciendo por él.

Por los momentos, Berríos continuará bajo los cuidados de la Fundación de Atención al Niño Quemado (Fundaniquem) y el médico especialista Omar Mejía.