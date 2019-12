TSC: Las alcaldías municipales no ejecutaron L 6,690 millones

Fernando Maldonado

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El 30 por ciento del presupuesto total que manejaron las 298 municipalidades del país en 2018 no fue ejecutado.



La suma total de los fondos no ejecutados asciende a 6,690 millones de lempiras, de acuerdo con el informe de rendición de cuentas del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) del 2018, entregado recientemente por el ente contralor al Congreso Nacional.



La no ejecución de los fondos se debe a la negligencia de las autoridades municipales, trámites engorrosos para gestionar los fondos, pobre capacidad de ejecución, concentración de los recursos en los jefes edilicios y la mala planificación de

|las alcaldías.



Para ese año, el monto del presupuesto aprobado de las municipalidades ascendió a 18,512 millones de lempiras, pero con las modificaciones presupuestarias ascendió en 3,911 millones de lempiras, para una suma definitiva de más de 22,423 millones de lempiras.



Sin embargo, del presupuesto definitivo se ejecutaron 15,733 millones de lempiras, equivalente al 70 por ciento del presupuesto.



Para el ejercicio fiscal 2018, el presupuesto de las municipalidades representó el 16 por ciento de la estimación de ingresos de la administración central.

La comparación la realizó el Tribunal Superior de Cuentas, considerando que las transferencias de las municipalidades son efectuadas por el gobierno Central.

Tres alcaldías no liquidaron

La ejecución de los presupuestos municipales registrados en la herramienta de rendición del 2018 corresponde a 295 gobiernos locales, porque tres no habían liquidado su presupuesto, representando el 70 por ciento del presupuesto definitivo.



Los ingresos municipales totales correspondientes al año 2018 fueron por 16,946 millones de lempiras, conformados por ingresos corrientes e ingresos de capital.

Vea: Frente frío azota este jueves la mayor parte del territorio hondureño



De acuerdo con el informe de rendición de cuentas, los ingresos corrientes sumaron 8,061 millones de lempiras y los de capital a 8,885 millones de lempiras.



Los ingresos totales en 2017 fueron por 16,252 millones de lempiras lo que denota un incremento para 2018 de 694,340 millones de lempiras.



En 2016, los ingresos totales sumaron 16,249 millones de lempiras y en 2015 un monto de 14,895 millones de lempiras.



Los ingresos corrientes son aquellos que provienen de la actividad normal de la municipalidad y que no representan endeudamiento ni disminución del patrimonio.



Los ingresos de capital son aquellos que alteran el patrimonio del municipio como ser los provenientes de contratación de préstamos, de la venta de activos, el producto de la contribución por mejoras, de los generados de la colocación de bonos, transferencias, subsidios, herencias, legados, donaciones, créditos y en general cualquier otro ingreso de esta naturaleza.

Inconsistencias

La mayoría de los informes de rendición de cuentas de las alcaldías reflejaron una serie

de inconsistencias.



Los auditores detectaron que en varios casos los informes de rendición de cuentas no fueron aprobados por la corporación, como máxima autoridad municipal.



Asimismo, se detectaron inconsistencias en las modificaciones presupuestarias como la ejecución del gasto y posterior modificación al presupuesto, todas las modificaciones presupuestarias del año son aprobadas en una sola sesión de corporación y modificaciones presupuestarias aprobadas posterior al cierre del ejercicio fiscal, entre otras.

El informe