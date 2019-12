Los 10 hechos políticos más importantes de este 2019

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- EL HERALDO recopiló los 10 hechos políticos que más impacto tuvieron durante este 2019. Entre lo destacado está la reestructuración de los entes electorales que representó el inicio de las reformas políticas, la emisión de una nueva tarjeta de identidad y la división del Partido Nacional.

1. Pasa a la historia el TSE y crean el CNE y el TJE

Por su papel en las elecciones generales de 2017, que generó una crisis política sin precedentes, la comunidad internacional y sectores nacionales recomendaron el desaparecimiento del Tribunal Supremo Electoral (TSE).



Este hecho ocurrió a mediados de enero del corriente año cuando el ente, que había surgido en 2004, fue sustituido por dos organismos: el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE).



El TSE pasó a la historia como la entidad que fue cuestionada por el manejo del proceso a tal punto que las misiones internacionales de observación electoral coincidieron en cuestionar el sistema de transmisión

de resultados.



Este sistema dejó dudas en la transparencia y provocó una crisis que derivó en manifestaciones con un resultado de más de veinte muertos, según las Naciones Unidas pero que, según la oposición, fueron más.

Ninguno de los tres magistrados -David Matamoros, Erick Rodríguez y Saúl Escobar- fueron ratificados en sus cargos.



Los nuevos entes están operando en el mismo edificio del TSE y pocos cambios han hecho a excepción de sus autoridades, que son rostros nuevos.



Por primera vez, un partido de izquierda (Libre) tiene representación en los entes electorales y para que esto ocurriera sus diputados tuvieron que declararse en “insurrección legislativa”.



El CNE lo integran los consejeros Rixi Moncada, del partido Libre; Ana Paola Hall, del Partido Liberal (bancada) y Kelvin Aguirre, que representa al Partido Nacional.



El CNE rectorará los procesos electorales. El TJE impartirá justicia electoral, su función será resolver los conflictos que por los resultados se originen en las urnas. Esta entidad la dirigen el representante de Libre, Eduardo Enrique Reina; la liberal Mirian Barahona y la nacionalista Gaudy Bustillo.

2. Inicia proceso de la nueva tarjeta de identidad

Como parte de las reformas políticas encaminadas a tener un Censo Nacional Electoral depurado inició este año el proyecto de identificación nacional. Para tal fin, la Unión Europea (UE) donó 24 millones de dólares que se sumaron a una contraparte de unos diez millones de dólares del gobierno central más otra prestada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para completar unos 50 millones de dólares, costo final del proyecto.



Comenzó con una serie de reformas a la Ley del RNP y con la elaboración de las bases de la licitación internacional. Serán elaboradas alrededor de 6.6 millones de tarjetas. Con este proyecto se garantiza un sistema electoral más transparente, con un nuevo censo.

3. Antes de desaparecer, TSE inscribe partido

Antes de abandonar sus cargos, los magistrados del desaparecido Tribunal Supremo Electoral (TSE) inscribieron al partido político Nueva Ruta.



Este partido, liderado por el exdiputado Esdras Amado López, fue el primero en presentar su solicitud de inscripción de un total de diez. Otros dos: Partido Salvador de Honduras (PSH), de Salvador Nasralla y Todos Somos Honduras, conducido por el diputado Enrique Yllescas, ya presentaron su petición de inscripción ante el recién creado Consejo Nacional Electoral (CNE).

4. Surge por primera vez división en el Partido Nacional

Acostumbrado a un solo mando en los últimos seis años, el Partido Nacional comenzó a sufrir este 2019 su primera división interna.



Primero surgió el movimiento Salvemos Honduras, del designado presidencial Ricardo Álvarez. Luego, el expresidente Porfirio Lobo Sosa formó la corriente Todos por el Cambio.



Estas dos corrientes se vinieron a sumar al Monarca, de Roberto Ramón Castillo, que se han autoproclamado como no oficialistas para separarse de la figura del presidente Juan Orlando Hernández.

5. Cambian estructura de mando en el Registro Nacional de las Personas

El cambio de estructura de mando en el Registro Nacional de las Personas (RNP) afianzó el proceso de despolitización que inició la Junta Interventora.



Ahora, en esta institución los empleados no hacen favores políticos y el que lo hace se expone a las consecuencias.



Antes, las oficinas de los jefes pasaban llenas de activistas, cosa que ahora no ocurre. Sin embargo, lo que no han podido erradicar las nuevas autoridades, pese a que lo prometieron, son los tramitadores, que siguen trabajando con empleados al interior de la entidad, según lo han revelado los propios empleados.

6. Libre llega a los órganos electorales

Después de casi ocho años de lucha, el partido de izquierda, Libertad y Refundación (Libre), logró tener representantes en los organismos electorales.



Fue necesaria la “insurrección legislativa”- donde sus diputados protagonizaron violencia, confrontación y radicalismo- para que los partidos Nacional y Liberal cedieran a sus demandas.



Curiosamente, el partido de izquierda, después de luchar por tener un representante, ahora dirige el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

7. El Partido Nacional celebra su convención en Danlí

Con la ausencia de líderes opositores al oficialismo, el Partido Nacional celebró este año su convención ordinaria en Danlí, El Paraíso.



El evento, que se llamó “José Celín Discua”, se caracterizó por la ausencia de los líderes opositores Ricardo Álvarez, Porfirio Lobo y Roberto Ramón Castillo.



Pero asistieron los aspirantes presidenciales Mauricio Oliva, Nasry Asfura y el presidente Juan Orlando Hernández. El mandatario proclamó “la cuarta victoria consecutiva del Partido Nacional”.

8. Unidad en el Partido Liberal cada vez más distante

Los intentos de unidad del Partido Liberal nuevamente fracasaron este año.



Las relaciones entre el Consejo Central Ejecutivo (CCEPL) y la bancada en el Congreso se deterioraron. Las autoridades del CCEPL acusaron a un sector de la bancada de hacerle el juego al Partido Nacional votando por proyectos oficialistas.



Entre estos, la elección de funcionarios de los órganos electorales, el rechazo a la continuación de la Maccih y la aprobación del nuevo presupuesto, entre otros.

9. Arístides Mejía regresa al Partido Liberal

El caso de Arístides Mejía cobró notoriedad ese año porque estuvo en varios partidos políticos, uno de ellos en formación.



Primero era activista del Partido Liberal pero con el golpe de Estado contra Manuel Zelaya decidió sumarse al partido Libre, fundado por el exmandatario.



Posteriormente fue asesor de Salvador Nasralla, candidato presidencial de la Alianza de Oposición, y cuando terminó esa labor lo asesoró en su proyecto de creación de su nuevo partido. Finalizando esta tarea decidió regresar al Partido Liberal.

10. El TSE anuló este año la expulsión de 17 diputados decretada por el CCEPL

El ente colegiado alegó que el órgano de dirección del liberalismo nunca comunicó los cambios a sus estatutos, lo que fue suficiente para derogar la expulsión de los diputados.



Esta tuvo su origen en la traición de los diputados a la línea partidaria que prohibía alinearse con los intereses del gobernante Partido Nacional. El CCEPL acusó al gobierno de estar detrás de la resolución del TSE que fue emitida en marzo.